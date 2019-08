Fuego en el Amazonas: cuando todos lavan sus culpas a través de Brasil

Bolsonaro está en el ojo del huracán por los incendios. Pero poco se habla de Bolivia, con un rol central en lo que ahora ocurre. Algunos antecedentes. Opinión de expertos

| Publicado en Edición Impresa

Claramente, el mandatario boliviano Evo Morales es un personaje mucho más agradable que Jair Bolsonaro. El ultraderechista mandatario brasileño no deja de sumar rechazos a diario. Su retórica racista, machista y homofóbica es más que deleznable. Sin embargo, en el candente tema de los incendios forestales en el Amazonas, es oportuno preguntarse si Brasil tiene la culpa de todo.

Nuestro planeta recibe a diario la polución que generan millones de vehículos. El carbón es el combustible que más contribuye al cambio climático y las centrales térmicas de carbón son la mayor fuente de emisiones de dióxido de carbono (CO2) producidas por el ser humano. Y ni qué decir de la contaminación que generan los procesos industriales en todo el mundo. Sin embargo, la culpa de todo parece ser de Brasil y su deforestación.

Darien Prado, ingeniero agrónomo e investigador en el Instituto de Ciencias Agrarias de Rosario y en el Conicet, señala que pese a que todas las miradas están posadas en Brasil por el fuego en la Amazonia, el problema de los incendios en la instancia actual lo inició Bolivia. Según indica el experto, Evo Morales autorizó por decreto en julio último la deforestación de 4 millones de hectáreas en la selva boliviana, y agrega que ya se han perdido al menos un millón de hectáreas en la zona de Chiquitania, Bolivia, en bosques que no son amazónicos. Así, remarca Prado, el humo que llega a la Argentina y que invadió a San Pablo días atrás proviene de Bolivia y de la quema indiscriminada que se alentó directa o indirectamente desde el gobierno de Morales mediante la ancestral práctica del “chaqueo”. Esta costumbre milenaria resulta muy negativa , dice el especialista, en función de la conservación de biodiversidad y recursos que uno puede aspirar a tener allí y en función de la conservación del “pulmón del planeta” que es el Amazonas.

Prado destaca que si bien este año hay un 80% más de focos de incendio que en 2018 en la selva brasileña, la superficie que ardió en incendios anteriores de 2003, 2005 y 2007 fue más extensa. Aunque el dato casi no se menciona ¿tal vez porque en esos años era otro el signo político que regía los destinos del gigante latinoamericano? Por lo menos es oportuno plantear el interrogante.

Otro punto a considerar, en medio de la generalizada inquietud por lo que ocurre con los incendios forestales en la región, es el reclamo permanente de Europa sobre la preservación del medioambiente. Un reclamo justo, por cierto. Pero es bueno recordar que hacia el año 1600, el viejo continente estaba lleno de bosques que, con la expansión de los viñedos y la agricultura, fueron víctimas de la deforestación. Y plantar cualquier árbol para regenerar un bosque no parece ser suficiente en pos de favorecer el suministro de oxígeno ambiental: tiene que ser el adecuado.

Por caso, según un estudio divulgado por la revista Science en 2016, las coníferas que crecen en Europa desde 1750 y que reemplazan a las especies frondosas del pasado, han contribuido con el calentamiento global. Esto se debe a que los árboles coníferos, como los pinos, por lo general son más oscuros y absorben más calor que especies como el roble y el abedul.

El problema de los incendios forestales existe, es innegable. Pero es importante mirar la película completa y no solo una foto. Bolsonaro es una figura cada vez más impopular, y los temas medioambientales no están entre sus prioridades, pero científicos como el ingeniero Prado dejan en claro que los incendios actuales de Brasil no son los peores de los últimos años ni su única responsabilidad.

Y en este marco queda por hacer además otra pregunta. Si la selva amazónica de Brasil es el pulmón del mundo, ¿cuál es el aporte que el mundo hace a Brasil para conservar y sostener ese pulmón? ¿Toda la responsabilidad de mantener al planeta respirando es únicamente de Brasil? ¿O tal vez todos lavan sus culpas echándole la gran culpa de todo al Brasil de Bolsonaro?