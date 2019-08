Odontólogos alertan por el crecimiento de una práctica ilegal

Se llama “intrusismo” y es la oferta de tratamientos bucales, como prótesis y blanqueamientos, por personas no habilitadas

| Publicado en Edición Impresa

Prótesis, arreglos, blanqueamientos, placas de bruxismo o protectores bucales hechos a medida. Cada vez es más profusa la oferta de estos y otros servicios relacionados con la salud bucal que se difunde a través de Internet y que oculta, en muchos casos, una práctica ilegal que los odontólogos conocen como “intrusismo” y que se define como “el ejercicio ilegal de la odontología por parte de personas que no poseen la habilitación ni los atributos científicos profesionales y legales para hacerlo”.

Así lo indican desde el Consejo Superior del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, donde destacan que estas prácticas no sólo atentan contra el trabajo de los odontólogos, avanzando sobre áreas que son de su exclusiva competencia, como es el trabajo en la boca del paciente, sino que también puede tener consecuencias sobre la salud bucal de quienes acceden a estos servicios.

“Estamos hablando de prácticas que no solo se realizan por gente que no está habilitada para hacerlo, sino que habitualmente se hace en ámbitos no preparados y sin que estén garantizados ni el material ni las condiciones de esterilidad necesarias”, indicó en diálogo con este diario Nahuel Bustos, secretario general del mencionado Consejo, que pondrá en marcha hoy una campaña de concientización para prevenir sobre estas prácticas bajo el título “El intrusismo es un delito” en la sede de la entidad (de calle 15 número 672) a partir de las 10.

“La campaña, que es la primera en su tipo, tiene que ver conque al intrusismo no lo podemos controlar solamente desde el Colegio; es necesario que se comprometan también las autoridades y distintas organizaciones, instituciones y referentes del sector de la salud”, afirmó Bustos.

Es que quienes llevan adelante este tipo de prácticas suelen ser técnicos protesistas -mecánico dental- “o personas que fingen ser protesistas u odontólogos”, dicen en el Colegio.

Bustos destacó que “los mecánicos dentales y protesistas son aliados del odontólogo, estudian la carrera, se registran en el ministerio de Salud y trabajan en equipo con él. Pero hay casos de mecánicos dentales que estudian la carrera, no se registran en la cartera sanitaria y realizan intrusismo. También están quienes habiendo hecho cursos menores, o sólo teniendo experiencia laboral en algún laboratorio hacen prótesis a domicilio en sus propias casas e incluso, realizan extracciones u otras prácticas odontológicas”, dicen en el Colegio.

Según destacan los profesionales, la ley 6137 prohíbe a los protésicos dentales (mecánicos dentales) trabajar sobre la boca de los pacientes.

“En su artículo 2, la ley dice: ´el ejercicio de la profesión de protésico dental de laboratorio se considerará auxiliar de la odontología y no podrían quienes la ejerzan prestar asistencia alguna a los pacientes, debiendo concretarse a sus funciones específicas”.

Precisamente, un caso típico de intrusismo es lo que se entiende entre los profesionales como un avance sobre las incumbencias de los odontólogos “por parte de mecánicos dentales que trabajan sobre la boca del paciente, tomando impresiones y diseñando la prótesis”, dice Bustos.

“Ese es un trabajo que es competencia exclusiva del odontólogo. El mecánico dental no puede trabajar sobre la boca del paciente, sino sobre un modelo de yeso siguiendo las indicaciones de un odontólogo”, dice Bustos.

Según los datos manejados por el Colegio de Odontólogos de la provincia, la mayor cantidad de casos de intrusismo se registraron en los partidos de Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Florencio Varela y Lomas de Zamora.

“También se registraron denuncias en La Plata, Berisso y Ensenada”, indicó Bustos.

Los profesionales dicen que, entre las consecuencias que pueden traer para la salud tratarse por personas que no tienen la formación profesional necesaria para trabajar en la boca de los pacientes y que lo hacen en ámbitos no preparados adecuadamente para eso, se cuentan la posibilidad de contraer infecciones o cualquiera de las resultantes de utilizar prótesis mal confeccionadas, como lastimaduras, ampollas, dolor y lesiones más complejas capaces de desencadenar un cáncer bucal.

“La forma en que la población puede prevenirse es atendiéndose siempre en consultorios odontológicos debidamente habilitados y ante cualquier duda consultar al Colegio de Odontólogos de la Provincia al teléfono 4214512 o a través de su página web”, sostuvo Bustos.