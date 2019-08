VIH: anuncian terapia inyectable que se aplicará una vez al mes

| Publicado en Edición Impresa

El especialista israelí Jonathan Schapiro, quien inauguró ayer junto al infectólogo argentino Pedro Cahn el XVI Simposio Científico de la Fundación Huésped, aseguró que en 2020 habrá disponibles tratamientos inyectables para personas con VIH que se administran una vez al mes en reemplazo de la toma diaria de pastillas.

Schapiro, responsable del Centro Nacional de Hemofilia en Tel Aviv, Israel, describió que “un reciente estudio comprobó la efectividad de un tratamiento con dos drogas (cabotegravir y rilpivirina) para aplicar en forma inyectable una vez por mes y se está evaluando incluso una aplicación cada dos meses”.

“Estimo que en seis meses estará aprobado por la FDA (agencia de Gobierno estadounidense que regula los medicamentos) -continuó- y también se está trabajando en la aprobación de una nueva droga, fostemsavir, que estará antes de un año y medio disponible y que es una gran noticia para quienes trabajamos con pacientes multirresistentes”.

Schapiro, uno de los invitados más relevantes del simposio que reúne hasta el viernes en la ciudad de Buenos Aires a los máximos referentes científicos nacionales y mundiales así como activistas, destacó la importancia de los tratamientos inyectables debido al impacto positivo que tendría en la adherencia (seguimiento del tratamiento por parte del paciente) ya que la toma en forma incorrecta de la medicación es una de las causales de resistencia en el organismo.

“Tomar una pastilla todos los días es duro, no importa para qué la tomes. Imaginá el cambio para la persona que sólo se tendría que aplicar una inyección una vez al mes o cada dos meses”, describió a esta forma de tratamiento que podría demorar entre uno o dos años en llegar a la Argentina.

El también ex codirector de la Escuela de Medicina de la Universidad de Standford señaló que “depende de en qué parte del mundo te encuentres vas a tener pacientes más o menos resistentes, pero siempre hay, y en todos los casos la búsqueda del tratamiento es personalizada, se prueban esquemas, se incorporan o rotan drogas, se atiende cuál es el efecto que el paciente no puede tolerar y se hace un seguimiento mensual”.

“La multirresistencia se puede generar por diversas causas, hay pacientes con muchos años en los que realmente fracasan los tratamientos y hay otros que tienen el virus hace 10 y se volvieron resistentes porque no tomaron la medicación como deberían; también hay países donde no están disponibles las drogas mejores, donde todavía nacen niños con VIH para quienes casi no hay formulaciones ni terapias”, sostuvo.

Consultado por el tratamiento como forma de evitar la infección (conocido como PrEP), Schapiro indicó que “pocas veces en la medicina los estudios son tan contundentes: los pacientes que toman las drogas, si lo hacen como corresponde, no se infectan”.

Tras enfatizar que el PrEP debe ser indicado por un médico -justamente para evitar que lo tomen personas que tienen ya el virus y pueden generar resistencia-, el médico recordó que “es importante destacar que hay muchas otras enfermedades como la sífilis, la gonorrea o la hepatitis que se transmiten por tener relaciones sexuales sin preservativo, y que el PrEP solo previene del VIH”.

Además de estos y otros temas científicos, el Simposio de Huésped se caracteriza por tener un espacio de debate, tan importante como el médico, donde se aborda la problemática desde una perspectiva de derechos humanos.

86.338 Personas con VIH se encuentran en tratamiento antirretroviral en Argentina en la actualidad, según datos oficiales