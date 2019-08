Otra muerte reaviva la historia trágica de la familia Kennedy

Saoirse era nieta de Robert Kennedy. Murió por una sobredosis. En una conmovedora carta confesó que sufría depresión y que fue víctima de un intento de abuso sexual

Washington y Boston

Saoirse Kennedy Hill, nieta del histórico líder demócrata Robert “Bobby” Kennedy, murió aparentemente a causa de una sobredosis, dijeron medios estadounidenses.

Kennedy fue asesinado cuando buscaba la presidencia de Estados Unidos en 1968; cinco años después del asesinato de su hermano; el presidente John F. Kennedy.

El diario The New York Times, citando fuentes de la familia, dijo que los servicios médicos de emergencia fueron llamados al complejo residencial en donde vivía Kennedy Hill, de 22 años. De allí fue llevada a un hospital en donde fue declarada muerta, informó el periódico.

“Nuestros corazones están destrozados por la pérdida de nuestra amada Saoirse”, dijo la familia Kennedy en una nota divulgada por medios estadounidenses.

La familia Kennedy confirmó la muerte en ese comunicado la noche del jueves después de que la policía visitara un recinto en Hyannis Port, Massachusetts, tras recibir un reporte de una posible sobredosis de drogas. El comunicado fue publicado por Brian Wright O’Connor, vocero del tío de Saoirse Hill, el exlegislador Joseph P. Kennedy II.

Hill era la hija del quinto hijo de Robert y Ethel Kennedy, Courtney, y Paul Michael Hill, quien fue uno de los cuatro acusados erróneamente por el ataque con bomba del Ejército Republicano Irlandés contra dos bares en 1974. La pareja ya está divorciada.

Cuando cursaba estudios secundarios, Kennedy Hill escribía para el periódico de su colegio sobre sus batallas contra la depresión y problemas mentales. Hill había escrito franca y públicamente sobre su lucha contra enfermedades mentales y un intento de suicidio cuando estaba en la secundaria.

“Mi depresión comenzó al principio de la secundaria y me acompañará el resto de mi vida”, escribió en una columna de febrero de 2016 en el periódico escolar The Deerfield Scroll, de la Academia Deerfield, la escuela privada de élite a la que asistía en el occidente de Massachusetts. En el texto revela que sufrió un ataque sexual y que, incluso, intentó suicidarse: “Mi sentido de bienestar ya estaba comprometido, y lo perdí totalmente después de que alguien a quien conocía y amaba rompió los límites sexuales serios conmigo. Hice lo peor que puede hacer una víctima y fingí que no había pasado. Todo esto se convirtió en demasiado, y traté de quitarme la vida”.

El Times informó que Kennedy Hill participó en manifestaciones contra la violencia y las armas.

“Iluminó nuestras vidas con su amor, sus risotadas y su espíritu generoso”, decía el comunicado. Era una apasionada de los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres, y trabajaba con comunidades indígenas para construir escuelas en México, agregó.

OTRA TRAGEDIA

Robert F. Kennedy, abuelo de Saoirse, fue baleado en Los Ángeles en 1968 después de ganar la elección primaria demócrata de California. Fue secretario de Justicia bajo el gobierno de su hermano, el presidente John F. Kennedy, quien fue asesinado en Dallas en 1963.

Uno de los 11 hijos que RFK tuvo con Ethel Kennedy, Michael Kennedy, murió en un accidente de esquí en Aspen, Colorado, en 1997 a los 39 años; y en 1984 otro de sus hijos, David Anthony Kennedy, murió de sobredosis de drogas en Florida a los 28 años.

El hijo de JFK, John F. Kennedy Jr., murió con su esposa y cuñada cuando su avioneta se estrelló cerca de Martha’s Vineyard, Massachusetts, en 1999.

En 1969, tras una cena en grupo, otro hermano de JKF, Edward Moore Kennedy, subió a su auto y llevaba en el asiento del pasajero lo ocupaba Mary Jo Kopechne. El coche en el que se desplazaban, tras salirse de un puente, cayó al río. Un accidente que terminaría con la vida de la joven, pero no con la del senador, quien logró escapar y no informó a las autoridades. (AFP y AP)