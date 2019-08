La cadena Garbarino renegoció su deuda de 4 mil millones de pesos

| Publicado en Edición Impresa

Garbarino, la principal cadena de electrodomésticos del país, tuvo que renegociar con varios bancos locales una deuda de unos 4.000 millones de pesos.

En nuestra ciudad posee dos locales: uno en la calle 47 entre 7 y 8 y el otro en 12 entre 56 y 57.

“Es un diferimiento de un año, en rigor, con tasa baja sobre capital. Se acumula la diferencia en una cuenta y se capitaliza al final respecto a tasas de mercado. Es diferir el pago de intereses”, afirmaron desde la compañía que tiene el 22% del share de las ventas totales.

“Hay un significativo alivio financiero para la empresa de casi $200 millones por mes, con un descuento de tasa importante”, agregó uno de los negociadores. “Los bancos están conformes porque se les va a pagar toda la deuda”, dicen en la empresa.

Sus principales acreedores son los bancos Santander y Galicia, que tienen el 70% del total. El resto mayoritariamente está en manos de HSBC, Patagonia, Banco Nación, Ciudad, Provincia y Bancor.

“Entre mayo del año pasado y enero de este, con las súper Lebacs en el medio, no había fondos para invertir en la cartera. No se podía vender con crédito propio (más allá de que las tasas era muy altas) porque no se podía descargar en fideicomisos, casi no hubo mercado. Los fondos empezaron a aparecer en enero. Ahora sacamos un nuevo fideicomiso por unos $290 millones a 63% más o menos”, describen.

La caída de las ventas y el freno, en medio de la crisis del año pasado, a los fideicomisos, el instrumento principal en el que se basa la estrategia financiera de este tipo de negocios, erosionaron la rentabilidad de la cadena.

Desde Garbarino aseguran que en 2018 tuvieron que competir con muchos de sus propios proveedores que en medio de un contexto de baja extrema de ventas y consumo se sacaron de encima inventarios vendiendo en Mercado Libre y, además, con precios de muchos productos similares a los de 2016.

En 2018, las ventas en categorías de electrónica e informática, el corazón de la cadena, se desbarrancaron. Y en el arranque del 2019 no es mejor, con una contracción del 31% en todo el retail cuando se compara el acumulado de enero-marzo con igual período de 2018, según GfK.

Por fuera de la cadena también hablan de “descalce en costos” para explicar el contexto. “Les pegó la inflación y la baja de ventas, básicamente. Cuando el retail cae, muchas veces el accionista tiene que poner plata. Y no parece ser este el caso hasta ahora”, opina una fuente que siguió de cerca el acuerdo.