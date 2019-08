Una Argentina salvó a un nene en el mar y se convirtió en heroína

La chica es guardavidas, rosarina y tiene 25 años. “Pensaba que no me iban a sacar porque soy negro”, le dijo el chico que rescató

| Publicado en Edición Impresa

Macarena Cabrujo (25) jugaba al vóley en la playa de Can Pere Antoni, en Palma de Mallorca, cuando, en pleno atardecer, cundió la alarma en el lugar: una fuerte correntada acababa de arrastrar a alguien mar adentro.

Macarena Cabrujo es rosarina y está radicada en España. Trabaja como guardavidas, pero estaba en ese momento fuera de su horario laboral. Con todo, no dudó y se arrojó al mar, sabiendo que estaba frente a un rescate más que difícil.

La valiente acción le permitió salvar a un niño senegalés de diez años, quien la conmovió profundamente cuando, en medio de la acción de rescate le dijo “pensé que no me ibas a sacar porque soy negro”.

A partir de su conducta, Macarena es considerada una heroína en toda España y recibió reconocimientos del Instituto Balear de Emergencias, para el que trabaja, y de la Policía Portuaria de Baleares.

“No soy una heroína, eso fue algo del corazón”, dijo la mujer que es. además, profesora de Educación Física.

Los hechos se produjeron en la tarde del sábado 27 de julio, una tarde que se caracterizaba por el mar embravecido en la playa de Can Pere Antoni, que lucía banderas amarillas y rojas advirtiendo del peligro. Macarena Cabrujo ya había terminado su jornada laboral y se quedó jugando al vóley en la playa junto a algunos de sus compañeros.

Sin embargo, permaneció atenta al mar y por eso advirtio un revuelo entre la gente que permanecía en la playa cuando vieron que alguien era arrastrado por la corriente aguas adentro. Cerca de la línea de boyas, a unos 200 metros de la orilla, un chico se ahogaba.

Las malas condiciones del mar no fueron un obstáculo para Macarena, que, decidida, se lanzó a buscarlo.

“Desde el momento en que me saqué los pantalones sabía dónde me metía, no tenía ningún elemento de flotabilidad”, contó a las radios españolas.

“Yo lo acompañé en el último tramo pero él la peleó solo. Yo le decía ‘aguantame que ya vamos a salir juntos’. Entonces me meto y lo saco, lo remolco hasta la primera boya que veo porque quería chequear cómo estaba. Logré agarrarme con un solo dedo en uno de los agujeros”, relató la joven.

Más tarde, con el nene en brazos “empiezo a tranquilizarlo, miro a la playa y no había nadie, el 112 (emergencia) no había llegado.

Entonces contó que el nene la miró y le dijo ‘pensé que no me ibas a sacar porque soy negro’.

Para Macarena “si un nene de 10 años tiene eso en mente es muy triste como sociedad. Yo le dije ‘sos hermoso, vine a sacarte’, pero yo sabía que había pocas posibilidades”.

Macarena mantuvo al chico entre sus brazos durante un tiempo: “Lo llené de besos y le dije que íbamos a salir de ahí”.

Eso sólo se concretó cuando llegó un remoclador hasta el lugar, 20 minutos después, y aunque no se pudo acercar a ellos por el estado del mar, pero les arrojó flotadores.

“Nunca había estado en una sitaución tan difícil”, dijo la rescatista una vez a salvo junto al niño.