Por la recuperación

Tras la derrota en Mendoza, el Pincha buscará volver a la senda de la victoria. Enfrente tendrá un rival por demás complicado

Estudiantes recibirá hoy desde las 21:10 a Vélez en el estadio Ciudad de La Plata, por la fecha 5 del actual torneo de la Superliga, con el objetivo de volver a la victoria tras la derrota en Mendoza y poder tomar aire en su lucha paralela en los Promedios. El encuentro será dirigido por Patricio Loustau y podrá verse en televisión a través de la señal de Fox Sports Premium (codificado).

La caída ante Godoy Cruz del pasado domingo golpeó al plantel comandado por Gabriel Milito por cómo se dio el partido y el lunes en el Country Club de City Bell hubo una charla para no volver a repetir errores. Hoy el equipo intentará demostrar carácter ante el Fortín y sumar su tercera victoria en el torneo, algo que le permitirá escalar en ambas tablas.

Si bien la temporada aún está comenzando, los promedios generan incomodidad en Estudiantes porque está solo 5 puntos del último que está perdiendo la categoría hasta el momento (Patronato). Tanto el cuerpo técnico como los jugadores saben que, sumando la mayor cantidad de puntos posibles en este inicio, podrán transitar el resto del campeonato con mayor tranquilidad.

Hasta el momento el Pincha ganó dos partidos y perdió los otros dos en la Superliga. El par de encuentros en los que triunfó se disputaron en 25 y 32 (1-0 ante Aldosivi y 3-0 contra Independiente) y, por ende, esta noche buscará volver a hacerse fuerte como local para tratar de vencer a un duro rival como el que comanda Gabriel Heinze.

En cuanto al once inicial que pondrá en cancha Milito esta noche, el mismo aún no fue confirmado y podría haber sorpresas de último momento. La mayor duda pasa por la presencia o no en la defensa del chileno Juan Fuentes, quien sufrió una lesión en el duelo ante Banfield. Si juega sería uno de los stoppers para adelantar a Sánchez y Mura al mediocampo.

Por otro lado, quien se meterá nuevamente en el equipo será Iván Gómez. El categoría 1997 sufrió una lesión en el duelo frente a Independiente de la fecha 3 (tuvo que ser reemplazado en el entretiempo) y ante Godoy Cruz ni siquiera formó parte de la delegación que viajó a Mendoza. Pero esta semana entrenó sin problemas y podría ocupar la posición de Nahuel Estévez como uno de los internos.

En el sector ofensivo, en tanto, la dupla compuesta por los González volvería a ser de la partida, aunque no se descarta que haya alguna modificación del esquema y que Ángel pueda jugar recostado por algún extremo. En lo que no parece haber dudas es que Federico será el centrodelantero.

La duda en el Pincha está centrada en la presencia o no de Juan Fuentes

La idea del entrenador es que sus dirigidos puedan repetir actuaciones similares a las del segundo tiempo frente a Independiente o el primero contra Godoy Cruz. Además, en los pocos entrenamientos que tuvo en la semana intentó ajustar algunos aspectos defensivos que fallaron en este inicio de temporada.

VÉLEZ, CON GAGO DESDE EL INICIO

Vélez llega a esta quinta fecha con apenas 4 unidades y tras conseguir la fecha pasada su primer triunfo (3-1 contra Newell’s en Liniers). El principal objetivo del conjunto fortinero es poder meterse en copas internacionales.

En cuanto al equipo para esta noche, el entrenador Gabriel Heinze no lo confirmó pero todo parece indicar que Fernando Gago será de la partido. El experimentado mediocampista regresó a las canchas el pasado fin de semana tras la dura lesión que sufrió el 9 de diciembre pasado jugando la final de la Libertadores con Boca y hoy será titular.

Por otro lado, Nicolás Domínguez no jugará porque se encuentra en Italia cerrando su contrato con el Bologna de Italia.