Sigue muy grave el policía que mató a su ex novia y el juez ordenó su detención

Le quitó los agravantes del ensañamiento y la alevosía, aunque mantuvo el de la violencia de género. Habló la hermana de Laura Gutiérrez

A una semana del femicidio de la sargento Laura Romina Gutiérrez (30) en su departamento de 2 entre 61 y 62, no hubo muchas novedades en lo judicial: el acusado de asesinarla de 4 tiros, su ex pareja Danilo Acevedo (32), sigue internado en estado crítico en el hospital San Martín, con los dos disparos en la cabeza que él mismo se descerrajó en un intento por suicidarse. Y el juez Eduardo Silva Pelosi ordenó su detención por “homicidio calificado por violencia de género y el uso de arma” a pedido del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, aunque descartó los calificantes de la “alevosía y ensañamiento” que planteó el funcionario del ministerio público.

Lo que sí se alteró profundamente y para siempre es la vida de los ocho hermanos de Laura (cinco mujeres y dos hombres), la más grande de las cuales es Isabel, de 32 años y la más chica tiene apenas 10. Otra, Erica (26), le dedicó un video conmovedor dos días después del crimen. Sus tres hijos son ahijados de Laura. El mayor, de 10, fue quien peor acusó el golpe de la muerte de su tía. “Le conté al nene y entró en un estado de shock, no había forma de calmarlo”, le contó la joven a EL DIA. En tanto, las nenas (de 7 y 4) “lo tomaron de otra manera, no llegaron a entender bien lo que pasó”, aclaró.

La familia Gutiérrez es oriunda de Florencio Varela y casi todos los hermanos son fanáticos de Independiente de Avellaneda. El amor por el “Rojo” les fue heredado del padre, quien murió hace tiempo.

Contrariamente a lo que suele ocurrir, Laura fue la única que eligió el camino de Policía. Erica explicó que “es una profesión que siempre quiso seguir, desde chica soñó con eso. Por eso ella era mi orgullo.” Su amor por la Fuerza se manifestaba de diversas maneras; la más marcada era “trabajando siempre”, remarcó. “Ella defendía su uniforme a morir, no podías decirle nada en contra de un policía porque se enojaba enseguida”, comentó. A veces, añadió, “elegía cumplir” con su labor “que vernos a nosotros”. Ellos, por su parte, entendían esa decisión “por lo que significaba su trabajo”.

No perdió esa pasión ni siquiera tras el incidente que la mantuvo dos semanas presa en la comisaría Novena, en 2015, tras la muerte de un detenido dentro de un patrullero, en un operativo del que ella formó parte junto a varios policías más y del que quedó desvinculada.

La familia de Laura entendía los contratiempos de su trabajo y sus horarios: “Nos decía que fuéramos a su casa, porque estaba cansada, nos chamullaba e íbamos con mis hijos”, refirió entre risas Erica. Así como era responsable y seria a la hora de ponerse el uniforme, también “era una mujer súper dulce, compañera, atenta a todo, a sus sobrinos. Tenía su carácter, pero era una persona increíble”, remarcó la hermana.

“Por ahí te daba la sensación de que era una mina difícil, pero cuando la empezabas a tratar te compraba enseguida”, añadió.

Entre los allegados “le decíamos que cambiara de laburo, porque era hermosa”. Sus amigos se sumaban a ese pedido: “Te equivocaste de profesión”, solían repetirle.

La relación con Acevedo duró dos años. Laura hablaba poco del vínculo que tenía con el oficial que se desempeñaba División de Caballería de La Plata, tanto con su familia como con sus amigas más cercanas. “Era parca para contar sus sentimientos, no hablaba mucho de lo que le pasaba”, explicó Erica.

Se pelearon a comienzos de febrero de 2019, “dos o tres semanas después de que me casé”, señaló Erica. Por lo poco que le contó Laura, supo que Danilo la había dejado por otra mujer. “Lo bloqueó de todos lados, no sé cómo hizo para volver a contactarla. Ahí empezó a acosarla con que quería volver y Laura no quería saber nada”, aseveró.

De acuerdo a esa hipótesis, “él ganó su confianza con el tema del traslado (hallaron papeles en el auto de Acevedo que corroboraron su partida a Mar del Plata) y por eso lo dejó pasar a su casa. Nosotros creemos que él fue con la intención de matarla, sabría que ella tenía otra pareja y no iba a volver con él. Fue a hacer eso y escapar, pero no le dieron los huevos y se pegó un tiro él”, expresó.

El dolor “sigue fuerte, pero estamos tratando de salir adelante”, confesó Erica, y admitió: “Es todo raro, de a ratos nos reímos de anécdotas con ella y después nos acordamos de lo que pasó y lloramos; pero yo tengo mis hijos y son un pilar, no puedo caer por ellos, tengo que tratar de remarla”.