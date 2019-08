Vero Lozano y un encierro hot con Lenny Kravitz: “Es un papanatas modelo cañón”

La conductora contó en el programa de Andy cómo terminó compartiendo un sauna con el cantante estadounidense

Verónica Lozano, particularmente una anécdota suya, fue de lo más comentado ayer en las redes sociales. Es que la conductora, en el marco de su participación en el programa de Andy Kusnetzoff, contó cómo terminó con Lenny Kravitz en un sauna.

Aunque suene increíble fue real y la animadora de “Cortá por Lozano” (Telefé) contó la situación en “PH”.

Alentada por el conductor, Vero contextualizó la historia, que pasó en 2004, en el marco de una gira internacional que traería al popular cantante a tocar a Argentina por primera vez.

Lozano, fan del estadounidense, fue al show con una amiga, llamada Paola. Según relató, tras el concierto, que reunió a gran cantidad de famosos y figuras de la farándula, la producción del evento las invitó, junto a un grupo de personas, al hotel Faena, en donde se alojaba al artista, a una especie de fiesta.

UNA TRADUCTORA

“El que lo traía (a Lenny Kravitz al país) nos dice: ‘¿Quién habla inglés?’ Yo me ofrecí. I speak English, so, so -bromeó-. Y, entonces, me dice: ‘Porque Lenny está en el sauna’. Yo pensé que me estaba jodiendo. Era todo muy polémico”, comenzó contando Vero, siempre divertida, entre los invitados de Andy.

“No me lo chapé. No hubo nada de excitante. Pero estuve en un sauna con Lenny Kravitz”

Y siguió: “En ese momento le hablo a Pao y le digo: ‘Vamos, no vamos a hacer nada que no tengamos ganas de no hacer’. La cara del guardia cuando llegamos embatadas… Yo dije: ‘Vamos a ver qué onda’. Entonces entro, imaginate, es genial, esto tiene que ser para un cuento. En el lugar hay vapor, veo en el fondo a alguien con parte de la banda… Chicas, chicos… Él es muy chiquitito y todos estaban en toalla. De repente empiezan a cantar ‘American Woman’”.

Ante la sorpresa de los presentes, Vero siguió contando su anécdota: “Te juro que hacía mucho calor pero yo me había dejado los jeans porque soy una cagona. Voy, pero no voy hasta el fondo”, tiró, divertida.

“Había como unas manzanas, era todo muy Almodóvar. Lenny estaba ahí. ‘Hi’, dijo. Le chupaba un huevo. No tenía una actitud de acoso ni nada, estaba ahí después de su show. En inglés, dice: ‘¿Ustedes pensaron alguna vez que iban a terminar acá?’”, contó la animadora, sobre una actitud canchera del artista que no le gustó demasiado, según dijo.

“Se la re creía. Yo dije: ‘Pero, enano. What are you thinking about?’ (qué estás pensando) Entonces a Pao y a las otras personas que estaban ahí les digo: ‘Este es un papanatas modelo cañón’. En un momento hacía mucho calor, no nos dio bola, no nos habló. Yo estaba vestida. Aparte, afuera había un chico que me gustaba y no me daba bola, entonces yo dije: ‘Con esto lo mato’. Nos cagamos de calor, yo tengo asma, me sentía muy mal, salí muy desmejorada, con los poros muy abiertos. Además tenía una peluquita, que tomó otra dimensión”, agregó.

Andy fue concreto: “¿No te lo chapaste?”. Y Vero cerró su historia: “No, nada. No hubo nada excitante. No tiene remate… ¡Pero estuve en un sauna con Lenny Kravitz!”