Susana Giménez se quejó por una escena de violencia en la serie sobre Monzón

“Estoy harta de que quieran buscar sangre”, dijo la diva



Este lunes por la noche se emitió un nuevo capítulo de la serie sobre Carlos Monzón y en ese marco se vio una escena de agresión del boxeador (interpretado por Mauricio Paniagua) hacia Susana Giménez (encarnada por Celeste Cid), quien entonces fuera su pareja.

En imágenes se vio una fuerte discusión entre ambos y luego la cámara la mostró acostada en la cama, con sangre en la boca y llena de moretones.

Consultada al respecto por Clarín, la propia protagonista expresó su opinión sobre cómo fueron representados esos días en Montecarlo."Jamás hubo golpes", aclaró Susana muy molesta.

Cabe recordar que tiempo atrás la conductora confesó que sí fue golpeada una vez por el boxeador estando en Nápoles: "No me lo olvido más. Se dijeron muchas pelotudeces al respecto, como que me pegaba seguido, así que dejémoslo claro... Me pegó esa noche en Italia, fue horrible (...) Me dejó un ojo negro".

Por eso, volvió a aclarar: "No es verdad lo que dicen de Montecarlo. Sí es cierto que yo estuve allá con él cuando peleó con (Rodrigo) Valdez. Pero no hubo golpes. Me pegó una vez sola, la de Nápoles, y parece que a algunos no les alcanza. Estoy harta de que quieran buscar sangre y que no respeten lo que digo".

En la escena en conflicto, Monzón le dije "tarada" a Susana luego de que Tito Lectoure (Mariano Chiessa) golpeara la puerta la habitación a la madrugada y ella dijera "qué hinchapelotas".

"En Montecarlo hemos discutido, sí, pero por pavadas. Creo que fue por algo del pasaporte, no me acuerdo", indicó la diva.

Y agregó "Y eso de que Lectoure tocó la puerta de la habitación a las 4 de la matina tampoco fue cierto. Era un caballero, Tito. Un tipo que hablaba muy poquito, muy ubicado. Qué bronca me da cuando se inventan cosas. Aparte, si yo confieso que una vez me pegó... No es que lo oculto. Pero, viejo, parece que hubiera una necesidad de hacer cierto ese rumor de Montecarlo".