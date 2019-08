Los Emmy no tendrán presentador en su gala de premiación

Los premios de la industria televisiva estadounidense Emmy no tendrán presentador en su gala de premiación el 22 de septiembre, informó hoy la Asociación de Críticos de Televisión, que entrega los galardones.



De este modo, los Emmy decidieron seguir a los Oscar que este año tuvieron su gala sin anfitrión, en una ceremonia que recuperó público perdido en los años anteriores.



"Apostaremos por no tener presentador este año y creo que eso nos dará más tiempo para homenajear a programas y series", aseguró hoy Charlie Collier, de Fox Entertainment, cadena que transmitirá la ceremonia para televisión, al respaldar el anuncio de la Asociación de Críticos.



“Game of Thrones”, que concluyó este año, es la producción con mayor cantidad de nominaciones, con 32 candidaturas, luego de transformarse en 2018 en la serie con más galardones (47) en la historia de los Emmy.



Detrás de la serie de dragones, poder, guerras y fantasía figuran "The Marvelous Mrs. Maisel", que cuenta con 20 candidaturas y "Chernobyl", que consiguió 19.



"Game of Thrones" se enfrentará por el Emmy a la mejor serie dramática a "Killing Eve", "Better Call Saul", "Bodyguard", "Ozark", "Pose", "Succession" y "This is Us", detalló EFE.



"Veep" y "The Marvelous Mrs. Maisel" parten como aspirantes destacadas en la carrera por el Emmy a la mejor comedia, una categoría en la que también fueron nominadas "Barry", "Fleabag" "Russian Doll", "The Good Place" y "Schitt's Creek".