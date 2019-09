Universitario no lo supo aguantar y cayó otra vez

| Publicado en Edición Impresa

Por la 19na fecha de la Primera B, Universitario, cayó sobre el final como visitante ante Hurling por 31 a 30. Las Panteras, tuvieron una gran reacción, en el complemento; sin embargo, una inconducta sobre el final; los dejo sin nada. En el conjunto Albinegro, debuto el joven medio scrum; Martin Peláez, que fue de lo mejor en Universitario.

La U tuvo un buen inicio. A los 7’ una intercepción de Almeida, finalizó en try bajo los palos para ponerse 7 a 0, por la conversión de Espinosa. A partir de allí, el conjunto local tomó las riendas del juego y arrinconó a Universitario. Sacó ventaja, con los tries de Morrow y Bastinduy, puso las cosas 15 a 7. Con dos penales de Leone para el local y otros dos de Espinosa para los de Gonnet el parcial se cerró en 18 a 13 para Hurling.

En el complemento fue el conjunto “verde”, el que golpeó de entrada con el try de Pierazzoli a los 2’. Luego descontó Espinosa, con un penal para la U; dejó el tanteador en 23 a 16. La presión de los “Irish” no cedió, y sumó otro try a los 30’ que estiró aun mas la distancia 28 a 16.

Una gran reacción de los delanteros “albinegros”, hizo dar vuelta el tanteador, 30 a 28 con dos tries de Almeida. A 2’del final, un penal de Leone, le dio el triunfo a los del trébol por 31 a 30. La próxima semana Universitario recibirá a Curupaytí.

EL EQUIPO

Universitario: Urréjola, Urban (C), Gaudio, Herrera, Pau, Almeida, Graieb, Damioli, Peláez, Darhanpé, Brandoni, Fernández, Rodríguez, Pardini y Espinosa. E: R. Morgan. Cambios en la U: Pedraza. Intermedia: Hurling 40 a 15.Preintermedia: Hurling 45 a 19.