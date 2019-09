San Luis se quedó sin nafta en el final del partido y el puntero se lo llevó puesto

| Publicado en Edición Impresa

Por la fecha 20 del URBA TOP 12 San Luis cayó por 40 a 36 frente al San Isidro Club en un cortejo disputado en La Cumbre. En el inicio el marista fue agresivo y al minuto del pitazo ya anotó el primer try del encuentro. Rápidamente el puntero del torneo reaccionó y cuando corría el minuto 5 de juego convirtió su primer try para dar vuelta el encuentro. Ignacio Aguilar con el pie levantó al marista en el resultado. Así los dos equipos no pararon de anotar puntos y fueron dominantes de a minutos. SIC apoyó a los 22’, San Luis a los 26´ y con patadas de I. Aguilar a los 33´ y 38´ le sacó 7 puntos de ventaja para ir al descanso con un 19 a 12 favorable.

En el inicio del ST, el SIC convirtió un try que dejaba el partido en empate y hacia subir la tensión del partido. 2’ después Gastón Giménez marcó en una corrida magistral por la banda izquierda que termino en try hizo explotar al público. Pero en el minuto 16’ el SIC empató el partido en 26’ y tras una amarilla al apertura Campodónico en el minuto 21 aprovechó la superioridad numérica para dar vuelta todo.

De nuevo con un penal de I. Aguilar en 24´ San Luis descontó y el resultado quedó en 33 a 29. A falta de 9’ para el final el SIC anotó un nuevo try para tomar una distancia de 11 puntos en el resultado. Cuando parecía que el partido se terminaba con una diferencia que no era propicia al encuentro que se vio en la cumbre, a falta de 2 Torello apoyó lo que iba a ser el ultimo try del encuentro convertido por Aguilar y cerrar con el resultado en 40 a 36 favorable al único puntero del torneo.