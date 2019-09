Ni la alegría del clásico le quedó a Albatros

| Publicado en Edición Impresa

Por la fecha 19 del torneo de primera C de la URBA, Albatros volvió a caer como local, en este caso frente Atlético y Progreso de Brandsen en lo que fue el clásico regional y de esta forma el conjunto rojiverde se quedó con los dos matches de la temporada.

La realidad de Albatros ya no tiene solución y es cuestión de semanas para que se termine consumando el inevitable descenso a la Segunda división (la sexta categoría del rugby porteño).

Sin embargo ayer l tricolor realizó una buena producción, sobre todo en el primer tiempo, pero decididamente este no fue su año y nuevamente se le escapó el partido sobre el final.

Lo dicho, está cada vez más complicado con el descenso, ya que marcha último, incluso también de los puestos de repechaje.

EL EQUIPO

Albatros: Emiliano Martorelli, Lucas Bombini, Matías Acevedo, Federico Pereyra, Josué Bisceglia, Alejandro Rodríguez, Tomas Bisceglia, Sebastián Valdovinos , Federico Martinetto, Manuel Sorino , Tomas Sorino, Laureano Benavídez (C), René Roletto, Ian Mc Dougall y Diego Polari. Ent: Martín Haidar. Entraron: D ‘Angelis, Sánchez, Wirth, Angelillo. Amonestado, Acevedo. Intermedia: At y Progreso 41 a 14. Preintermedia: At y Progreso 56 a 26.