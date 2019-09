No se da por vencido ni aún vencido...

La Plata le ganó por 41-29 a Regatas con punto bonus y aprovechó la caída de CUBA para seguir con vida y pelear una semana más

| Publicado en Edición Impresa

Por la 20ma fecha del URBA Top 12, La Plata estaba obligado a ganar ante Regatas de Bella Vista para no perder la categoría. Y no sólo consiguió el triunfo que fue por 41 a 29, sino que además obtuvo el punto bonus ofensivo. Clave en esta lucha por la permanencia en un duelo mano a mano con CUBA, que perdió y quedó a siete puntos con diez que quedan en juego.

En el primer tiempo hizo muy bien las cosas, se impuso claramente con los “gordos”. Los cuatro tries fueron marcados por forwards: Roán, Fontán, Del Cerro y Rico y logró sacar una diferencia de 26 a 12. Pero en los últimos dos minutos Regatas aprovechó el desorden defensivo del local y le asestó dos tries seguidos para irse al descanso 26 a 22. El complemento continuó siendo un partido abierto de ida y vuelta donde podía pasar cualquier cosa. Fue La Plata quien marcó primero a través de Marcos Basso a los cinco minutos para estirar la diferencia 31 a 22. La visita respondió rápido con un try convertido para quedar 31 a 29. Hasta que apareció un hombre que fue determinante en el partido, el wing Isidro Iassi. Con dos tries suyos, La Plata selló el triunfo y el punto bonus. El próximo sábado el canario visita a Alumni con la obligación de ganar para no descender y llegar a la última fecha con chances de quedarse en el Top 12.