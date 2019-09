El polémico audio del intendente de Dolores que derivó en la renuncia del director del hospital 

El jefe comunal le pedía que despache a una mujer que necesitaba atención urgente y la mande a atenderse a La Plata

La semana pasada fue noticia la renuncia de Jorge Sepero, director del hospital Municipal de Dolores quien se fue asegurando que había "vaciamiento".

Pero ahora, se conoció lo que podría ser la verdadera razón de la salida del médico, la gota que colmó el vaso.

En el audio en cuestión se escucha una supuesta conversación entre Sepero y el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, quien le dice que no atienda a una paciente que tiene una urgencia y la derive a La Plata.

“Necesito que manden a La Plata, no me manden más”, exige el mandatario y el director del hospital responde: “No puedo mandar una mujer con un feto muerto de 22 semanas a La Plata, es vergonzoso mandar una paciente de estas características”.

“Urgencias tenemos que atender Camilo”, advierte el profesional. “Esto no era una urgencia, Que no me joda las pelotas, que se vaya a La Plata”, contesta la supuesta voz del intendente.

Sepero había denunciado que “la Comuna desperdicia la estructura de un Hospital de primera calidad, para dedicarse a derivar, derivar y derivar”.

Tras descartar recortes en salud Etchevarren le exigió la renuncia a Sepero y lo acusó de "faltar a la verdad". Este lunes se conocieron los polémicos audios.

Al comienzo del audio, Etcheveren reconoce que despidió a todo el personal de ginecología del hospital para forzar las derivaciones. El intendente habla de una paciente internada "que no tiene nada" mientras Sepero le insiste que se trataba de una urgencia que no podía ser derivada. "Yo mande ayer una enferma con 22 semanas de embarazo con el feto muerto" le explicó Sepero a lo que Etchevarren insistió: "no tiene nada".

La charla:

CE: Yo necesito que me manden a La Plata. No me manden más a Dolores.

JS: Yo no puedo mandar a una enferma con el feto muerto a La Plata

CE: Bueno mandala a Belgrano

JS: En las urgencias tenemos que aceptar Camilo.

CE: No es urgencia.

JS: Sí, era una urgencia, era un inducción al parto, había que inducir un parto porque la tipa tiene un feto muerto y retenido.

CE: ¿Y por qué a Dolores? ¿Por qué no a La Plata?

JS: Es vergonzoso mandar a una enferma de estas características a La Plata

CE: Cuando venga un tipo que no tiene nada me voy a poner duro...

JS: Pero no es que no tenga nada, esta mujer tenía patología

CE: Que no me joda las pelotas, que se vaya.