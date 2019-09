Sigue el Festifreak: cinco “perlitas ocultas” de la grilla de la segunda semana

Es fácil perderse entre el centenar de cintas del festival. Por eso, a continuación dejamos algunas recomendaciones

El Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata, ese que denominamos Festifreak y que lleva 15 ediciones, entra en su segunda semana: siguen las competencias, y también las películas de alto perfil, como el último documental que filmó Agnes Varda antes de morir (y que trata de su vida y su cine) o la película que da cierre al festival, el domingo, “Invasión”, el clásico de culto de Hugo Santiago con guión firmado por Borges y Bioy, que cumple 50 años desde su resistido estreno.

Pero en medio de una grilla de más de un centenar de películas, se esconden también otras joyas con menos cartel: a continuación, dejamos cinco recomendaciones de la “grilla profunda” del festival, películas que, además, es posible que nunca más se vuelvan a ver en nuestra ciudad.

“De nuevo otra vez”

Ante una crisis, ¿quién no sueña con volver a empezar, con hacer borrón y cuenta nueva, con explorar las mil y una posibilidades de la vida que quizás creía clausuradas? De esa materia está hecha la ópera prima de Romina Paula, actriz y escritora que protagoniza su propio filme, una película sobre una mujer que vuelve casa de su madre, con su pequeño hijo, inmersa en una crisis de pareja e identidad.

Pero Paula no hace un cine con resoluciones de autoayuda, sino un cine de búsquedas, preguntas, exploraciones, que evaden las respuestas fáciles sobre la mujer y la maternidad, que se imponen a las narrativas “más asertivas” propias del sistema capitalista y el patriarcado.

Las incertidumbres de un personaje que navega una crisis y en el camino intenta deconstruir los mitos de la maternidad y la felicidad que se tejen en torno a las mujeres y constringen sus posibilidades.

La película, parte de la competencia argentina del festival, se verá mañana a las 20, en el Cine Select.

“Los reyes”

Un delicioso documental que jugando al cine naturalista, coloca la cámara en un skate park pero en lugar de seguir, como tantos filmes de su generación, a los jóvenes patinando, tiene como protagonistas casi excluyentes a dos perros.

Y estos canes, los reyes del título, viven como realeza, durmiendo al sol, jugando con botellas y pelotas pinchadas, mientras, apenas de fondo, se escuchan las problemáticas, fuera de cámara, de los chicos del parque de skate, una operación que permite trazar una parábola entre esos perros, que necesitan tan poco para ser felices, y esos chicos que quieren otra forma de vida.

La película se proyecta mañana, a las 22.15, en el Cine Select.

“Romantic Comedy”

En “Romatinc Comedy”, la realizadora Elizabeth Sankey se sumerge en su educación sentimental que, como la de tantos, está hecha de comedias románticas.

Así, la cinta se mueve entre la deconstrucción y el homenaje, mientras la directora, con gran vuelo visual, repasa casi 100 años de comedia romántica.

Se verá por última vez el jueves, a las 22.15, en el Cine Select.

Rejtman: Programa doble

El cineasta que abrió el camino del Nuevo Cine Argentino tendrá un pequeño homenaje en el Festifreak, que proyectará su primera película, “Doli vuelve a casa”, de 1986, en conjunto con su desternillante cortometraje estrenado este año en el BAFICI, “Shakti”, que en veinte años navega por temas como la muerte, el amor, la depresión, la frustración, la familia y la religión con trazo magistral y ese paso de comedia disonante que caracteriza su cine.

La cita, 50 minutos bien rejtmanianos, es el viernes, a las 18.30 en el Select.

Programa de cortos internacionales

La sección encuentros cercanos presentará dos cortos “ilustres”: se verá “Después también”, el último corto de Carla Simón, la catalana realizadora de “Verano 1993”, y “The Distance Between Us and the Sky”, ganadora de la Palma de Oro en Cannes 2019 al mejor cortometraje. En la misma función se proyectará “Blue Boy”, un documental sobre el trabajo de los taxiboys de Berlín realizado por Manuel Abramovich.

El programa de cortos se verá el sábado, a las 18, en el Cine Select.