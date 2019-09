Sin ganadores, sigue creciendo el pozo del Cartonazo y ahora se juega por $150 mil

Ningún lector consiguió reunir los quince aciertos y la suma en juego es cada vez más tentadora. Mañana sale la tarjeta

| Publicado en Edición Impresa

Dos semanas consecutivas con pozo vacante y entonces para el próximo miércoles se pondrá en juego un premio de $150.000, una suma por demás tentadora para los lectores que participan del Cartonazo que propone EL DIA cada siete días.

Con dos semanas de $50.000 pesos cada una sin encontrar dueño del pozo y el premio que se agregó ayer de otros $50.000 porque en la última ronda tampoco se adjudicó la propuesta ningún participante, se llegó a los $150.000 por los que ahora se renuevan las ilusiones los lectores.

Sin llamado telefónico ni la presencia de algún vecino de la Región en la redacción de EL DIA que reclamara el premio, ayer a las 17 el sorteo se declaró vacante.

Otra ronda de ilusiones

Después de que ningún lector consiguiera reunir los quince números necesarios para llevarse el premio, se espera ahora que alguien logre acertar con su cartón los dígitos que necesita para obtener una combinación ganadora.

Como se sabe, cada rueda del Cartonazo se inicia los viernes con la entrega, a través de EL DIA, de otra tarjeta.

Cada lector deberá cotejar a partir del sábado y los días subsiguientes los números que se publican en la edición impresa del diario para saber si es el ganador del pozo de la semana.

El juego se sintetiza así: mañana con cada ejemplar de EL DIA se entrega la tarjeta y desde el sábado y hasta el miércoles se publican los números que los lectores deben cotejar con los que figuran en su cupón.

Si en el curso de la semana logran las quince coincidencias serán ganadores de los $150.000 que se entregarán el miércoles próximo.

De haber mas de un ganador, se sabe, la suma que conforma el premio se reparte en porciones iguales.

Con la entrega de la tarjeta que contiene quince números (entre el 00 y el 89), los participantes deben comparar los números que aparecen en su cartón con los que se publican día tras día en el diario.

Es importante recordar que el lector que logre reunir las quince coincidencias en su tarjeta tendrá que llamar al diario, al teléfono 425-0101, o presentarse en sus oficinas, en diagonal 80 N°815 el día que termina la semana del juego, es decir el miércoles, en el horario de 11 a 17.

Por el televisor

Las tarjetas cuya vigencia termina el miércoles no deben tirarse si es que no ganaron un Cartonazo. Sus poseedores no tienen que desecharlas, pues servirán para participar por el sorteo de un televisor.

Para participar de ese concurso los participantes deben completar con sus datos el cupón no ganador del pozo en efectivo y luego depositarlo en las urnas habilitadas en cualquiera de las receptorías del diario o bien en las oficinas de diagonal 80 Nº 815.