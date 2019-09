Choque a inspectores: renunció el abogado del periodista

Dijo que tenía diferencias con la familia del acusado. Los acompañantes de la noche trágica hablaron de una conducción “temeraria”

El abogado José Luis Ferrari renunció como defensor de Eugenio Veppo, el periodista detenido desde el domingo como acusado de atropellar y matar a una agente de tránsito y de herir a otro inspector en el barrio de Palermo, porque no se sentía “cómodo” con las diferencias de “criterio” que mantenía con el acusado y con su familia a la hora de abordar el caso.

En este contexto, el padre del imputado, el periodista y locutor Fabián Veppo, se manifestó ayer a través de la red social Twitter: “Quiero expresar mi sentimiento más profundo de condolencia y comprensión para las víctimas del hecho que tuvo como protagonista a mi hijo, que se encuentra a disposición de la justicia”.

Veppo hijo continúa alojado en el hospital Central Penitenciario (HCP) del penal federal de Ezeiza a disposición de la jueza Yamile Bernan, quien lo imputó del “homicidio simple con dolo eventual” de la agente de tránsito Cinthia Choque (27) y de las “lesiones graves” en perjuicio de Santiago Siciliano (30), quien permanece internado en la terapia intensiva del Hospital Fernández.

“No me siento cómodo. Veo que había un malestar. Yo me sentía mal y ellos (por el acusado y su familia) se sentían mal conmigo. Así que renuncié a la causa”, explicó a la prensa el propio Ferrari.

“No compartían evidentemente mi criterio”, señaló el letrado, quien recordó que el imputado mintió cuando le “dijo a la jueza (Yamile Bernan) que no tenía antecedentes” penales.

“Puedo defender siempre y cuando no me afecte moralmente, pero si realmente me violenta por el malestar que hay, ya no”, indicó Ferrari y agregó que “existían diferencias en la reuniones” que mantenía con los padres del acusado, que están divorciados. “Todos quieren ayudar pero todos tienen maneras diferentes de abordarlo”, opinó.

Sobre las últimas novedades en la causa, Ferrari contó que ayer declararon el amigo y la joven que acompañaban a Veppo en el auto al momento del hecho.

“Declaran que Veppo venía a alta velocidad y zigzagueando, de manera temeraria. Trataron de convencerlo de que vuelva pero apenas lograron que estacionara”, dijo.