Con un cuento del tío telefónico les sustrajeron casi 100 mil pesos

Los delincuentes que apelan a robar a sus víctimas - casi siempre jubilados- mediante la modalidad conocida como cuento del tío, cada vez recurren a estrategias más ingeniosas para sorprenderlos en su buena fe.

Pero la maniobra que usaron para saquearles las cuentas bancarias a Juan Antonio Trotta (65) y a su padre Domingo (95), ambos domiciliados en el barrio berissense de El Carmen, resultó particularmente llamativa.

Un falso funcionario de ANSeS le aseguró telefónicamente al primero de ellos que su padre debía cobrar 250.000 pesos por un juicio que hace más de 20 años había realizado contra ese organismo al momento de jubilarse.

Pero el ardid que con prolijidad delineó el farsante, le permitió, al cabo de varias charlas con Juan Antonio, robarle de su cuenta bancaria 70.000 pesos y 27.000 pesos de la de su padre.

Cabe señalar que el miércoles este diario publicó una nota con engaños similares sufridos por Guillermo Díaz Bruno (74) y Lucrecia Ponce de León. Y según los propios damnificados, en la misma trampa habrían caído otros jubilados de la Región.

“¡QUÉ ALEGRÍA PARA DOMINGO!”

Juan Antonio Trotta se comunicó con este diario para denunciar el accionar delictivo de quien se presenta por teléfono como “abogado de la ANSeS”.

“Me llamó por teléfono a las 9 de la mañana del martes. Lo atendió mi hermana, que me lo puso al habla. Me dijo que él era de las oficinas (de ese organismo) que están en la calle Córdoba 720”, en Capital Federal y que lo contactaba para informarle que iban a depositar 250.000 pesos por un juicio que su padre hizo hace 20 años a la ANSeS por distintos criterios respecto a la antigüedad que correspondía computarle al momento de su jubilación.

En ese primer llamado el embaucador quiso demostrar empatía para convencer a la víctima. “Me decía `pobre Domingo, cuántos años de lucha para ganar este juicio. Qué alegría para Domingo saber que ahora va a cobrar toda esta plata`”. Y enseguida pidió el número de Domingo, con la excusa de depositarle los fondos.

Luego le impartió a Juan Antonio otras directivas, por ejemplo, la de ir a un cajero automático. Acordaron que fuera la sucursal del Banco Provincia de 7 y 70, donde “me pidió que le habilite la tarjeta en el cajero y me consultó cuánta plata tenía en la cuenta de mi padre. Le dije que eran 27.000 pesos, asegurándome que iba depositarle 100.000 pesos. Luego corroboré que fue así”.

La sorpresa de Juan Antonio no se agotó ahí, porque “volvió a llamarme y me dijo que el resto del dinero del juicio iba a depositarlo en mi cuenta, para lo cual también me pidió que se la habilitara”. De nuevo, le preguntó cuántos fondos había, obteniendo como respuesta “70.000 pesos”. Al rato Trotta comprobé que “había girado la plata que faltaba”. El falso abogado le dijo después que al otro día “iba a llamarme un secretario de la AFIP para que pudiera retirar el efectivo de ambas cuentas, para lo cual debía pagar 27.000 pesos”, contó el damnificado. Él le explicó que no tení ese dinero. Y al ir a retirar la plata notaron que los saldos en sus cuentas eran de 6,90 y 4,90 pesos. “Ahí comprendí que nos habían robado”, cerró Juan Antonio.