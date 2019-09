¿Fue amor?: Moine dice que nunca tuvo un romance con Gallardo

La periodista volvió a negar cualquier tipo de vínculo amoroso con el Muñeco. “Nada de lo que dijeron es verdad”, expresó

| Publicado en Edición Impresa

Hace apenas tres semanas salía a la luz el supuesto romance entre Alina Moine y Marcelo Gallardo, del que se ocuparon varios medios. Pero con la misma fuerza que irrumpió, se desinfló. Es que sin saber si el vínculo fue real (ninguno de los involucrados lo confirmó), al día de ayer se barajaban teorías sobre su ruptura.

Quien se encargó de desparramar las versiones de una separación fue Yanina Latorre: “Él la dejó, ella está amargadísima”, contó la panelista, que enumeró los detonantes de la ruptura: El primero está relacionado con los hijos del director técnico, Nahuel (21), Matías (15) y Santino (12), que no vieron con buenos ojos que su padre fuera vinculado a una mujer, a menos de un mes de que naciera su hermano Benjamín (fruto de la relación del Muñeco con su, ahora ex, Geraldine La Rosa). Y el segundo motivo es que el entrenador se habría ofendido con la propia Alina por la “filtración” del noviazgo, porque considera que fue ella quien hizo circular la noticia, “molesta” porque él no la “blanqueaba”.

La periodista fue consultada por varios medios y recalcó que si bien “no me gusta hablar de mi vida personal y menos dar detalles”, sólo quería aclarar que “nada de lo que dijeron es verdad”, desmintiendo a Latorre. Y remarcó: “Hablan y no van a la fuente. Simplemente decir que lo que dijeron ayer (por lo que dijo Yanina) no es verdad”. Además, Moine reconoció que habló con Gallardo del tema: “Sí, hablamos con Marcelo de esto, por supuesto. Sacamos conclusiones en su momento. Como periodista deportiva tengo mi teoría, pero prefiero dejarlo así. No tiene sentido darle entidad”, anunció misteriosa. Y cuando le insistieron en profundizar el asunto y la interrogaron sobre si creía que alguien estaba haciendo esto para perjudicar a River, puso un freno: “Dejémoslo ahí”.