Luciana Salazar y un arriesgado pronóstico sobre las próximas elecciones presidenciales

La mediática sorprendió a todos durante su presentación en el Bailando. Su cuenta de Twitter se ha convertido en espacio de picantes comentarios políticos

En el último tiempo Luciana Salazar ha cambiado su "perfil" en redes sociales y se ha dedicado a realizar picantes comentarios sobre la política actual, lo cual sorprendió a sus seguidores. Ahora, en tanto, la modelo fue por más y tuvo oportunidad de llevar sus inquietudes hasta uno de los programas más vistos de la televisión.

Durante su participación de ayer por la noche en el Bailando, previo a la coreografía, le dijo a Marcelo Tinelli: "Un gobernador de las provincias más importantes de la Argentina trajo la noticia de que el establishment mundial quiere que se adelanten las elecciones".

Luego manifestó su opinión: "Yo creo que lo más probable es que se negocie el adelantamiento de entrega de mandato más que el tema de adelantamiento de las elecciones. Unos 15 días después de las elecciones".

Días atrás, la rubia rompió el silencio respecto a aquellos que la cuestionan por hablar de política y a quienes piensan que no es ella la autora de sus mensajes en Twitter.

En diálogo con Ángel de Brito expresó: "Me dio gracia porque mirá cómo se manejan los trolls que me llegaron tres mensajes iguales al mismo tiempo, consecutivos, que decían: 'La cuenta de Luciana Salazar está manejada por Jorge Rial, la cuenta está manejada por el Sr. Massa' y que a la vez estaba detrás Redrado",

Por otro lado, sostuvo ante las críticas: "Porque sos rubia o voluptuosa no podés hablar, eso está pésimo".

Y agregó, en cuanto sus fuentes de información: "Obvio que no voy a contar quién es porque no quiero que me lo roben y por una cuestión de códigos".