Llegó parte de la selección de básquet que brilló en el Mundial

Junto al entrenador Sergio Hernández arribaron los jugadores que actúan en el país, en tanto que el resto se quedó en Europa, para sumarse a los clubes donde se desempeñan

Parte del plantel del Seleccionado argentino de básquet que logró el subcampeonato mundial en la Copa del Mundo celebrada en China, junto al entrenador Sergio Hernández regresó hoy al país.

En vuelo de la aerolínea holandesa KLM desde Amsterdam, regresaron junto a Hernández y Federico Susbielles, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, Marco Delía (jugador del Fuerza Regia de Monterrey, México), Agustín Caffaro (San Lorenzo), Tayavek Gallizzi (Regatas Corrientes), Lucio Redivo (Brogan, España) y Máximo Fjellerup (San Lorenzo), mientra que el resto de la delegación argentina tomó distintos rumbos.

El emblema del equipo Luis Scola (jugador libre) se quedó en Beijing, en tanto que los jugadores que actúan en España como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovittola (todos del Real Madrid), Patricio Garino y Lucas Vildoza (ambos de Kirolbet Baskonia) y Nicolás Brussino (Básquet Zaragoza) se quedaron en Europa.

Argentina perdió la final del mundial de China al caer ante España el pasado domingo, por 95 a 75, pero clasificó para los próximos Juegos Olímpicos de Japón del año próximo.

El Seleccionado se clasificó finalista invicto luego de superar en primera fase a Corea del Sur, Nigeria y Rusia, en la segunda fase a Venezuela y Polonia, en cuartos de final a Serbia y en semifinales a Francia.

En ese marco, Hernández reconoció hoy que lo obtenido "no es casualidad" y que "el equipo tenía química y potencial. Esto no es casualidad, nunca imagino mucho. No vivo de expectativas o de sueños, pero sí veía que el equipo tenía química y potencial. Desde Toronto 2015 que lo palpo".

"Llegar a la final fue una locura. Es maravilloso lo que logramos", resaltó el entrenador bahiense. "Las sensaciones son las mejores. Había dos torneos en uno. El hecho de estar, paralelamente buscando otros resultados para clasificar a los Juegos (Olímpicos 2020, en Tokio, Japón) fue muy desgastante en el día a día. Cuando entramos, ya nos tranquilizamos un poco. Fue un festejo casi igual que cuando nos metimos en la final del Mundial. Y por dentro decís, ya está, pero siempre querés más", resaltó el DT que ya piensa en el futuro.

"Mi sensación es que (Luis) Scola va a estar en Tokio 2020", apuntó durante la conferencia de prensa desarrollada en la Sala Malvinas Argentinas del Aeropuerto de Ezeiza. "Y si estoy yo como entrenador, lo voy a obligar a Scola que juegue. Es uno de los líderes más importantes de la historia del básquet argentino", puntualizó.

Por otra parte destacó: "Luis Scola ya me había anticipado, en la intimidad, hace como un año, que teníamos que empezar a hablar de semifinales. Porque estábamos para cuartos con este equipo. Pero... Llegamos a la final", agregó.

En tanto, Marcos Delía se refirió al espíritu de la selección : "Sergio se hizo cargo del recambio en un momento complejo. Había dudas en el entorno e incluso nuestras. Pero conseguimos una identidad, aprendimos de las derrotas. Ahí hay mérito. Él respeta la naturaleza del jugador y en eso fue fundamental. Potenció nuestra confianza".