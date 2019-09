Seis para triunfar

Estudiantes tocó fondo en la Superliga. Lo saben los dirigentes y Gabriel Milito, que se aferra al mini torneo que arranca el sábado: Patronato, Arsenal, Huracán, C.Córdoba, Central y Gimnasia

Martín Cabrera



mcabrera@eldia.com

Estudiantes no encuentra el rumbo. La solidez que había mostrado el equipo en el final de la Superliga pasada contrasta con esta imagen apagada y confundida del equipo, a pesar del receso, la pretemporada y el mercado de pases.

La derrota contra Boca, la tercera de manera consecutiva y la cuarta en seis fechas, dejó al equipo muy cerca de la franja del descenso: apenas tres puntos respecto a Banfield, Rosario Central y Newell’s. Demasiado poco teniendo en cuenta las expectativas generadas alrededor del entrenador y el plantel que se armó a pedido suyo.

No obstante, si bien es cierto que los resultados son los que gobiernan en este fútbol y mucho más cuando la pelea está enfocada en sumar la mayor cantidad de puntos, lo que más preocupa es el rendimiento. ¿A qué juega Estudiantes? ¿Por qué en seis fechas Gabriel Milito no pudo repetir una formación? ¿Por qué el DT insiste con algunos jugadores que están en un nivel tan bajo o es el sistema el que les hace perder la confianza? ¿No será mejor apostar por una formación y darle rodaje?

El problema de Estudiantes no comenzó con Milito, ya que lleva dos años de desaciertos futbolísticos. Pero es él quien está al frente del barco y debe conseguir urgente que su equipo recupere una identidad, se muestre más sólido y empiece a sumar puntos.

El futuro inmediato determinará todo. Si suma una buena cantidad de puntos alejará -por un tiempo- los nubarrones y traerá algo de tranquilidad en medio de tanta preocupación. Ahora bien, si no consigue una buena cosecha las dudas se transformarán en desesperación.

Hace un año Estudiantes jugaba los octavos de final de la Copa Libertadores y hoy necesita ganarle a Patronato para no caer en lo más bajo de la tabla de los Promedios. Está claro que las cosas no se hicieron bien, no hace falta remarcar más nada.

su futuro, en las próximas seis fechas

El sábado empezará un nuevo torneo para Estudiantes, que tendrá que dejar la ropa de fiesta para ponerse el jean que se puede ensuciar, dejar los zapatos para otro momento y buscar las zapatillas “de batalla”. Se acabó el tiempo de buscar la perfección: es hora de encontrar resultados. Nunca más atinada la frase “los puntos por sobre cualquier tipo de proyecto”.

En ese camino tendrá seis rivales que están en la misma pelea. En realidad serán cinco que luchan por lo mismo y uno que hoy no compite pero el año próximo será uno de los asistentes a la compleja disputa por no descender: Huracán.

El periplo lo arrancará con Patronato, un rival que en los últimos años se convirtió en un talismán de la suerte para varios técnicos. Leandro Benítez y Lucas Bernardi encontraron puntos cuando más los necesitaban. Ahora los buscará Milito, que en caso de no conseguir un buen resultado quedará extremadamente debilitado ante los hinchas, que ya no piden sino que exigen resultados.

Una semana después el rival será Arsenal, uno de los recién ascendidos, que ganó cuatro partidos de seis y que, de acuerdo a su potencial futbolístico, estará en la pelea de abajo al término de la temporada. Deberá traerse algo de Sarandí, lo que no supo ni pudo hacer en Banfield y Mendoza.

El tercer obstáculo en este nuevo camino será Huracán, equipo que se acaba de quedar sin técnico, con un solo partido ganado, tres derrotas y 10 goles en contra. Hoy asoma como un rival frágil que en este torneo no pelea el descenso pero la proyección indica que será uno de los “invitados” para el torneo 2020/21. Necesita sumar tres puntos.

En la 10ma Estudiantes fecha visitará a Central Córdoba, el equipo que hoy está último en la tabla de los Promedios. Tiene poco material en cuanto a nombres pero una localía fuerte más allá de la última derrota. Lo mismo que en Sarandí, el Pincha tiene la necesidad de traerse algo para La Plata.

Luego se le avecinan dos compromisos por demás complejos, ya que recibirá a Rosario Central y más adelante visitará a Gimnasia. Los dos pelean en la tabla de abajo y los dos asoman como pruebas exigentes para un Estudiantes que hoy no brinda seguridad.