Encontraron la mochila de Navila, pero el celular sigue sin aparecer

Estaba dentro de una bolsa, a orillas de la laguna. En el interior había ropa y un cargador de teléfono, entre otras cosas

Los investigadores que trabajan en el asesinato de Navila Garay encontraron en las últimas horas la mochila de la adolescente, aunque todavía no pudieron dar con el teléfono celular.

El hallazgo se produjo ayer por la tarde, casi en la orilla de la laguna de Chascomús. La mochila estaba dentro de una bolsa y en su interior encontraron un buzo, una libreta sanitaria, un cargado de teléfono celular y ropa interior. Según se cree, el Néstor Garay, detenido sospechado de ser el autor del crimen de la menor, habría descartado la mochila después de haber asesinado a Navila.

Mientras tanto, también ayer se secuestró la moto en la que habitualmente se movilizaba Garay, y que al parecer fue captada por diferentes cámaras de seguridad el mismo día que Navila fue vista con vida por última vez, presuntamente con la menor.

Esas imágenes están siendo analizadas por la Justicia, al tiempo que tratan de investigar si Garay actuó solo o contó con colaboración de otra persona. En ese sentido, para la fiscal Daniela Bertoletti el sospechoso perfectamente pudo haber actuado solo porque "justamente por la ocupación de esta persona (Garay) no me resulta extraño que haya hecho la excavación solo, ni que haya cometido solo el hecho, ya que Navila era de contextura chica y además él está acostumbrado a trabajar con herramientas. No me parece que necesitara de otra persona, aunque no descarto una ayuda anterior o posterior".

La fiscal ya tiene en su poder las imágenes tomadas por cámaras se seguridad de Chascomús, en las que se ve cuando la tarde del 10 de septiembre Garay traslada a una persona, presumiblemente la adolescente, a bordo de su moto roja en dirección al Barrio Parque donde la adolescente fue asesinada de 17 mazazos en el cráneo.

La primera imagen fue registrada por una cámara ubicada en las calles Perón y Dolores y se ve el paso de la moto del acusado en dirección norte-sur hacia la avenida Costanera. Una segunda pasada fue registrada en la rotonda de la avenida Costanera y Artigas, de oeste a este, donde se ve a dos personas a bordo de la moto que se dirige hacia el Barrio Parque. En tanto, una tercera imagen toma el paso del rodado por la avenida Costanera y la calle Chavez y su ingreso a ese barrio a las 18:27 del martes 10 de septiembre.



"Recién obtenemos las imágenes de cómo ella (Navila) habría llegado a ese lugar. Es objeto de investigación determinar si habían ido antes alguna vez, ya que Garay tiene las llaves del portón y del galponcito donde sucedieron los hechos", agregó Bertoletti.

Consultada sobre la relación entre la víctima y el acusado, la fiscal dijo que por un lado existía un "parentesco lejano" y, por otro, un "trato frecuente". Al respecto mencionó que el fin de semana previo a desaparecer, la adolescente cenó en la casa del jardinero y que, incluso, el mismo 10 de septiembre le dijo a su abuela que iba a lo de "Lito", tal como se apoda el jardinero.

"Lo que manifiestan familiares y gente del entorno es que tenían algún tipo de relación con fines sexuales requerida por él, en lo que entiendo abusivo", sostuvo la fiscal, quien aclaró que Garay no tiene antecedentes ni denuncias en su contra, ni por violencia ni por facilitación de la prostitución.