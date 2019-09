Denuncian por acosar a una menor a un ex bailarín de "ShowMatch"

Se trata de Carlos Bernal, quien fue compañero de Yanina Latorre en 2017

Carlos Bernal, ex bailarín de ShowMatch cuya última participación en el ciclo fue hace dos años junto a Yanina Latorre, fue denunciado por la madre de una adolescente de 16 años de acosar a su hija desde el 2 de junio hasta el 18 de agosto.

La denuncia fue realizada de manera formal en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°7 el 3 de septiembre, cuando la mujer se presentó a la depedencia y declaró. Según trascendió, mostró a la Justicia los mensajes que Bernal le habría enviado a su hija, Giuliana.

En la testimonial publicada por el portal Primicias Ya, la mamá de la presunta víctima relató que su hija practica "gimnasia rítmica a nivel competitivo" y que en una competencia uno de los jurados fue el bailarín Carlos Bernal.

"Al finalizar la competencia, este sujeto se acercó a mi hija para felicitarla por su rendimiento", dijo la mujer, que aseguró que desde ese momento el hombre comenzó a seguir a su hija en Instagram y "mantuvieron conversaciones por mensajes privados".

"El jueves pasado, a raíz de una crisis de llanto de mi hija, tomo conocimiento de que en reiteradas oportunidades Bernal se desubicó con ella", aseguró la madre en su denuncia.

Y agregó que Bernal le habría dicho a la menor: "Soñé que estabas vestida de colegiala y te iba a buscar al cole", "Me encanta tu voz de nena buena", y "Decime 'porfis, papi'".

Por otro lado, según la testimonial, la mujer dijo que su hija cambió en el último tiempo. "La notaba distinta. Es decir, pensativa, introvertida, extraña. Cuando me cuenta lo que le sucedió me dice que no quiere ir al colegio y no practica su actividad habitual, que son cuatro horas de entrenamiento diario".

Finalmente, contó que Bernal se enteró de la denuncia y "le escribió (a su hija) pidiéndole que borre todo, que tendría que haberlo cuidado y que se iba a suicidar".