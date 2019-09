Nicole Neumann, tras su llanto, apuntó contra Cubero a través de Instagram

La modelo publicó una serie de mensajes contra su ex pareja. Ayer tuvo que retirarse de un programa por un ataque de angustia

Nicole Neumann lloró en vivo en el programa del que es panelista y a partir de ese episodio se conoció que la relación con su ex pareja, Fabián Cubero, va de mal en peor. Según trascendió, el ex futbolista no autorizó que sus hijas falten a la escuela para que realicen un viaje con su mamá.

Horas después, en tanto, la modelo utilizó su cuenta de Instagram, en específico las historias, para comenzar una "catarsis" por lo sucedido. "A menudo nos decepcionan los más confiables", "Algunos nos dejan cuando más los necesitamos", y "Aprender a aferrarse y aprender a dejar ir", fueron algunas de las frases de su descargo.

Con frases en inglés y en español, sin un destinatario nombrado -pero a las claras refiriéndose a Cubero-, dijo: "Apesta ver los verdaderos colores de alguien a quien amabas. ¡Maldita sea... realmente sos vos!". Y agregó, contundente: "Como hacés sentir a otros dice mucho de ti".

El miércoles, en Nosotros a la mañana, la rubia se quebró y expresó: “Es insoportable levantarse todos los días y tener un temita. No quiero contar nada porque es horrible hablar del padre de tus hijas, una persona con la que compartiste 11 años y que es el papá de tus hijas y va a ser familia, le guste o no, el resto de la vida. Pero 24 horas con temas, trabas, volviéndote loca… ¡Es insostenible!”