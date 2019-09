“El plan de Cristina es el desembarco de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires”

| Publicado en Edición Impresa

Mariano Spezzapria

@mnspezzapria

La diputada nacional Graciela Camaño aseguró que “el plan” de Cristina Kirchner es facilitar “el desembarco de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires”, algo que a su juicio puede concretar no sólo con la elección de Axel Kicillof como gobernador bonaerense, sino con la inclusión de “candidatos a concejales” en municipios donde los intendentes iniciarán su último mandato.

En diálogo con EL DIA en su despacho del tercer piso de la Cámara de Diputados, Camaño aseguró que “cuando Cristina vino de Santa Cruz se dio cuenta de que con su provincia no le alcanzaba y empezó a trabajar para tener representación en la provincia de Buenos Aires. Por eso fue candidata a senadora en 2005 y en 2017. Y ahora eyecta a Kicillof hacia la Gobernación”.

“Ese es el plan de Cristina”, reafirmó la diputada, que se postula para la reelección a la cabeza de la lista de Consenso Federal en la Provincia, que lleva a Eduardo “Bali” Bucca como candidato a gobernador y a Roberto Lavagna para la Presidencia. Camaño dijo que en el próximo período de gobierno hará “oficialismo de Lavagna y oposición de (Mauricio) Macri o de (Alberto) Fernández”.

En la misma línea, la legisladora llamó a los bonaerenses a “tener inteligencia en el voto y mirar quién es el que está en condiciones de gobernar el país, de sacar la Argentina adelante”. A su criterio, “lo único que puede llegar a resolver esta suerte de destino fatídico es que Lavagna salga segundo y compita en el ballotage” contra Fernández, el candidato del Frente de Todos.

Con una vasta trayectoria en el Congreso -fue elegida diputada en ocho ocasiones-, Camaño deseó “que el próximo período no sea de mayorías automáticas, de legisladores de brazos enyesados, porque eso no fue y no será bueno para los argentinos”. La diputada fue siempre opositora al kirchnerismo y dejó el Frente Renovador cuando Sergio Massa se sumó al Frente de Todos.

Camaño advirtió que el espacio más votado en las PASO “tiene dificultades, porque no es un proyecto que tenga coincidencias en los grandes temas, sino que tiene posiciones diametralmente opuestas”. La diputada fue la madrina política de Massa en los comienzos de su carrera en el partido de San Martín y lideró el bloque renovador desde el 2013 hasta hace sólo tres meses.

Por otra parte, Camaño afirmó que “la provincia de Buenos Aires es un gran problema para la Nación argentina, porque si no ejerce su poder político pleno, pasa el tiempo y sigue siendo un apéndice del Gobierno. Así lo concibió el kirchnerismo y también Cambiemos”. La diputada dijo que, inicialmente, pensó que la gobernadora María Eugenia Vidal “iba a tomar otro camino”.

“La Gobernadora hizo una gestión muy dependiente del Gobierno nacional. Pensé que iba a tomar otro camino cuando convocó a todos los diputados nacionales para pelear la coparticipación. Luego salió sin darnos ningún tipo de explicaciones. Dentro del Presupuesto fue la provincia que más se dañó con el ajuste económico, está endeudada y se gobierna desde la capital”, enumeró.