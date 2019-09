Los Tilos va por la corona ante Olivos

| Publicado en Edición Impresa

Los Tilos se aseguró la semana pasada un lugar en el URBA Top 12 para la próxima temporada y esta tarde, por la 22da fecha, en el Barrio Obrero, puede coronarse campeón de A si le gana a Olivos, su inmediato perseguidor. Los dirigidos por Bernal y Fioravanti están teniendo un 2019 soñado y con el regreso asegurado a la elite del rugby porteño cinco fechas, desde las 15.30, en la “Pochola” Silva, querrán tomarse revancha del equipo de Munro, que fue el único que lo derrotó. Los 15 tilenses que irán por el campeonato serán: Puertas, Lorenzino, Leiger, Alonso, Broglia, Castilla, Pérez Copello, Gatti, Goñi, Santamarina, Fernández, Mendy, Curutchet, Tuculet (C) y González.

Más temprano, la M23 jugará una de las semifinales del URBA Top 12, desde las 11.30 frente al SIC. También San Luis clasificó a esta instancia con la Preintermedia C, que buscará su pase a la final desde las 13.30 ante CUBA.

Por otra parte, Universitario recibe a Los Matreros, líder del torneo de Primera B. El equipo de Morgan hace cuatro partidos que no gana y buscará cortar la mala racha con: Urréjola, Urban (C), Gaudio, Herrera, Pau, Almeida, Saieg, Damioli, Zunino, D’Onofrio, Brandoni, Pardini, Buiatti, Orrico y Espinosa.

Albatros ya no tiene más margen de error y su permanencia en el torneo de Primera C depende de un milagro. Esta tarde recibe a DAOM desde las 15.30, en Hernández, con la obligación de conseguir un triunfo y con la oreja puesta en los cruces de Areco y CASA de Padu. La formación del Tricolor será: Sánchez, Martorelli, Acevedo, Lombardi, Pereyra, T. Bisceglia, Rodríguez, J. Bisceglia, Wirth, Sorino, Santín, Benavídez (C), D´Angelis, Silva y Joyce.