Obligado a ganar

El Pincha enfrenta a un rival directo en la lucha por la permanencia y buscará un triunfo que le dé aire. Volvería la Gata Fernández

Estudiantes recibirá hoy desde las 13:15 a Patronato en un partido clave por la tabla de los promedios, en donde el único resultado que le sirve es ganar. Las tres derrotas al hilo que acumula lo metieron de lleno en la lucha por no descender y esta tarde enfrentará a un rival directo como el Patrón, que está a apenas un punto. Dirige Germán Delfino y televisa Fox Sports Premium (codificado).

El Pincha por el momento está 18º en la tabla de abajo con 71 puntos en 58 partidos (1,224 de promedio), a solo 3 de la zona de descenso directo. Los de Paraná, por su parte, suman 70 en la misma cantidad de encuentros (1,206) y buscarán hoy que el conjunto albirrojo no se les escape. Será de los llamados partidos “de seis puntos”.

Las derrotas ante Godoy Cruz, Vélez y Boca en las últimas tres jornadas pegaron fuerte en el mundo pincharrata y el regreso al triunfo es tan necesario como el agua. El equipo comandado por Gabriel Milito necesita ganar para recuperar la confianza perdida y establecer un punto de partida positivo para lo que se avecina.

Curiosamente, Patronato se convirtió en los últimos años en una especie de talismán de la suerte para varios técnicos albirrojos: Lucas Bernardi y Leandro Benítez, por ejemplo, encontraron puntos cuando más los necesitaban triunfando ante dicho equipo. Ahora los buscará Milito, que en caso de no conseguir un buen resultado quedará debilitado ante los hinchas, quienes están incómodos con este momento y exigen buenos resultados.

“Reconocemos que pasamos un mal momento y confiamos en salir adelante. Es un partido complicado que debemos sacar adelante y para eso sigo trabajando cada día y creyendo en los jugadores, porque siempre me demostraron que pueden sobreponerse”, admitió el DT el jueves en conferencia, en donde se mostró muy molesto porque la prensa dijo que “improvisó” ante el Xeneize.

el equipo, un misterio

El once inicial para hoy aún no está confirmado y Milito, como en fechas anteriores, prefiere jugar al misterio hasta último momento. Lo que es un hecho es que habrá varias modificaciones.

Manuel Castro, Diego García y Gastón Fernández podrían meterse en el equipo en los lugares de Nazareno Colombo, Nahuel Estévez y Ángel González (lesionado).

Igual, independientemente del equipo, lo que busca el técnico albirrojo es que sus jugadores puedan hacerse dueños de la pelota y desde ahí intentar marcar la diferencia en el tanteador. Para esto último deberán afinar la puntería, ya que en los últimos dos encuentros el Pincha no pudo anotar.

EL PATRÓN HACE 4 QUE NO PIERDE

Patronato le empató sobre la hora a Aldosivi en Mar del Plata el pasado lunes y alcanzó los 10 puntos en la Superliga, algo que le permitió salir de la zona de descenso y acercarse a equipos como Estudiantes. Al encuentro de hoy llega con una racha de cuatro partidos sin derrotas e intentará estirarla.

Mario Sciacqua, entrenador del Patrón, aún no confirmó el equipo pero sería el mismo de la última jornada.

venta de entradas

Desde las 10:15 se venderán entradas en 532 y 24. Los valores: pasillos 5/8 a $400 (socios) y $600 (no socios); plateas con ubicación a $650 (socios) y %950 (no socios); y platea central a $1.200 (socios) y $1.500 (no socios).