Lanús derrotó a Colón de Santa Fe

Lanús ganó esta tarde con susto (3 a 2), porque goleaba a Colón, que reaccionó y estuvo a punto de empatarle en el propio estadio de los 'granates' por la séptima fecha de la Superliga.



Los goles del vencedor fueron señalados todos el primer tiempo por Carlos Auzqui, Lautaro Valenti y José Sand, de tiro penal.



Los 'rojinegros' descontaron en el segundo período por intermedio de Nicolás Leguizamón, de tiro penal, y de Matías Fritzler.



Con rapidez se puso en ventaja Lanús en los albores del encuentro cuando el 'Laucha' Acosta escapó a la marca de Gastón Díaz y Lucas Acevedo para ceder el pase a Auzqui para que convirtiera en soledad.



Esto desmoronó al equipo alternativo de los 'sabaleros', que guardaron lo mejor del plantel para la revancha con Mineiro de la semifinal de la Copa Sudamericana a jugarse el jueves próximo a las 21.30 en Belo Horizonte, a excepción del guardavalla Leonardo Burián, que poco pudo hacer ante los continuos remates de los 'granates'.



El dominio abrumador de Lanús le permitió aumentar la diferencia con el golazo de Valenti de tiro libre y el penal convertido por Sand.



Tanta facilidad tuvieron los locales en la faz inicial que se relajaron en demasía en el segundo tiempo lo que facilitó la encomiable reacción de los santafesinos.



Tanto que estuvieron a punto de igualar tras los descuentos de Leguizamón, de tiro penal, y de Fritzler -cumpliendo con la ley del ex-, más otros sustos para el atento Agustín Rossi.



En ese lapso Colón sufrió la baja del colombiano Guillermo Celis, lesionado en la rodilla izquierda y reemplazado por el criterioso juvenil Santiago Pierotti.



Finalmente, Lanús pudo sostener el triunfo con mucho esfuerzo para seguir avanzando en las posiciones, sumar 14 puntos, quedar a tres del puntero Boca Juniors y afirmarse en la buena racha que mantiene con cuatro éxitos y un empate.



Por la octava fecha de la Superliga, Lanús visitará a Patronato, en Paraná, el próximo viernes a las 21.10, y Colón recibirá a Argentinos Juniors, el lunes 29 a las 21.10, en Santa Fe.







Síntesis





Lanús: Agustín Rossi; Leonel Di Placido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti y Nicolás Pasquini; Lucas Vera, Facundo Quignón y Marcelino Moreno; Carlos Auzqui, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Luis Zubeldía.



Colón: Leonardo Burián; Gastón Díaz, Lucas Acevedo, Damián Schmidt y Franco Quiroz; Cristian Bernardi, Matías Fritzler y Guillermo Celis; Mauro Da Luz, Nicolás Leguizamón y Tomás Chancalay. DT: Pablo Lavallén.





Goles en el primer tiempo: 3m, Auzqui (L); 14m, Valenti (L) y 20m, Sand (L), de tiro penal



Goles en el segundo tiempo: 2m, Leguizamón (C) y 33m, Fritzler (C).



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Gabriel Carrasco por Pasquini (C); 10m, Santiago Pierotti por Celis (C); 25m, Gabriel Esparza por Leguizamón (C); 31m, Brian Farioli por Chancalay (C); 37m, Tomás Belmonte por Auzqui (L) y 40m, Pedro De La Vega por Moreno (L).



Amonestados: Auzqui (L). Celis, Quiroz y Fritzler (C)





Arbitro: Darío Herrera.



Estadio: Néstor Díaz Pérez (Lanús).