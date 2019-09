Cinco jóvenes murieron al chocar de frente contra un camión en la ruta 40

| Publicado en Edición Impresa

Cinco jóvenes, de 21 a 23 años, murieron ayer en un choque entre un camión y el auto en el que viajaban a la altura del kilómetro 3.343 de la ruta 40, en el departamento mendocino de Lavalle, informaron fuentes policiales. Se trata de Enzo Sagatore (21), el conductor del Chevrolet Corsa, y lo acompañaban María Florencia Tonini (21), Ignacio San Martín Carrazco (23), Julieta Dolz (23) y Juan Francisco Peña (23), todos mendocinos y de distintas localidades de la provincia.

El siniestro se conoció cerca de las 9 cuando un llamado a la línea 911 alertó a las autoridades sobre un siniestro vial en la localidad de Jocoli, a unos 40 kilómetros de la capital provincial. Personal de bomberos, policía, Vialidad y una ambulancia del Servicio Coordinado (SEC) llegaron hasta la zona indicada. Los médicos del (SEC) se acercaron hasta el vehículo menor y constataron el fallecimiento de todos los ocupantes a causa del fuerte impacto contra un camión Mercedes Benz.

El automóvil Chevrolet Corsa, al mando de Segatore circulaba por RN 40, con dirección Norte a Sur, y por razones que aun se trataban de establecer chocó contra la parte de la batea del camión. La primera hipótesis señalaba que el conductor del auto habría intentado sobrepasar al camión y que el vehículo terminó incrustado entre medio de los dos ejes. Pero luego del peritaje en el lugar, se determinó que el auto chocó de frente, le rompió la dirección y los dos vehículos se desplazaron de costado hacia la banquina en dirección a Mendoza. Así el Corsa terminó abajo del vehículo mayor. Los bomberos tuvieron que rescatar los cuerpos de las víctimas.

El test de alcoholemia al chofer del transporte de carga arrojó 0.0 mg/l. Igualmente quedó aprehendido hasta que se terminaran de esclarecer los motivos del siniestro. “No puede ni hablar, está en estado de shock”, dijo una fuente del caso.

Mientras tanto, el fiscal Fernando Giunta aguardaba los resultados de las autopsias a las víctimas para determinar formalmente los causales de muerte y si el conductor del Corsa manejaba alcoholizado o no. Resta el peritaje accidentológico para determinar la velocidad de los dos vehículos en el momento del siniestro. Como los jóvenes llevaban en sus muñecas pulseritas de un boliche de San Juan, se cree que estaban volviendo de bailar. El jefe de la Policía Vial de Mendoza, Fabián Becerra, dijo que en el lugar del siniestro “hay buena visibilidad, no hay curva, no hay doble línea amarilla y la banquina es amplia”.