Mirtha amagó con su retiro: “Hace mucho que no descanso”

La conductora dijo que evaluará si se aleja de la pantalla y reconoció estar muy triste por la muerte de su hermano

La Chiqui tuvo un sábado feliz: logró repuntar los números con respecto a “Podemos Hablar”, que si bien le ganó, bajó en relación a la semana anterior.

“La Noche de Mirtha” midió 8.5 y el ciclo de Andy Kusnetzoff rindió 11.1.

Pero el aspecto a destacar es lo que sucedió en su clásico Almuerzo, donde una vez más, Mirtha Legrand amagó con retirarse de la televisión abierta.

Susana Roccasalvo fue una de las invitadas a su mesa y la interrogó: “¿Vamos a seguir contando con vos en el 2020, no?”.

La respuesta que obtuvo de la estrella de Canal Trece fue: “No sé, no estoy decidida. Hace mucho que no descanso. Empalmé Mar del Plata con Buenos Aires”, explicó en relación a las emisiones que hace cada verano desde la ciudad balnearia.

Además, la diva precisó: “A mí me encanta trabajar, estoy fantástica, pero estoy sufriendo mucho la muerte de mi hermano, que nos afectó muchísimo a Goldie y a mí”, recordando el fallecimiento de José Martínez Suárez, el pasado 17 de agosto.

Despejó la duda sobre el motivo por el cual no continuaría en la pantalla chica, que de ninguna manera está relacionado a su estado de salud: “Salió en un revista, pero es mentira. Estoy fantástica, me siento re bien”, indicó la conductora, desmintiendo las versiones que circularon.

Mirtha reconoció que “es mentira” que el Canal le sacó media hora de su emisión: “¡yo lo pedí! Los domingos hago una audición de tres horas, no tengo panelistas, estoy sola con mis invitados, cosa que me encanta, pero la última media hora cuesta porque vengo de la noche anterior de trabajar hasta tarde”.

Remarcó su “muy buena relación” con las autoridades de El Trece, que siempre “están muy bien predispuestas” y dijo que a ella le “encanta” estar en la emisora y en la televisión, y aunque no tiene “necesidad de trabajar”, lo hace porque le gusta “el contacto con la gente”: “Trabajo desde los 14 años, era una nena. Toda la vida trabajando y eso me ha dado mucho placer. Estoy deseando que llegue el fin de semana para hacer mis programas”.

Legrand se refirió a algunos exabruptos por los que fue criticada los días pasados e indicó que a veces no habla con la prensa porque “me hacen preguntas que me hacen mal. No quiero que me hieran ni que me hagan daño. A veces cometo errores que merecen censura y críticas, pero ya pasaron, fueron errores míos que los lamento”.

Para cerrar el tema de su futuro televisivo aclaró: “La decisión de tomar un año sabático depende de mí, pero lo voy a pensar...”. Y prolongó el misterio: “Lo voy a definir la semana que viene”.