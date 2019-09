“Mi suerte, ya fue echada”, dijo el juez suspendido

| Publicado en Edición Impresa

El juez platense que fue suspendido y que sería sometido a un jury porque agravó la pena para una travesti acusada de venta de drogas, por su condición de extranjera (es ciudadana peruana), rechazó ayer las acusaciones y destacó que un magistrado no puede ser apartado de sus funciones por su criterio en un fallo. “La imposición o no de una agravante es una función netamente jurisdiccional”, explicó el juez en lo Penal de nuestra ciudad Juan José Ruiz.

“Se puede -agregó- estar de acuerdo o no con mi decisión, sobre si se debe agravar la pena por ser extranjero o expulsar o no del país, a una persona extranjera que comete delitos dolosos en la Argentina; pero en lo que debemos estar todos de acuerdo, es en que no se puede hacer que los magistrados respondan políticamente por el contenido de las decisiones que adopten en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”. También dijo que “en democracia, cuando una persona no está de acuerdo con una sentencia, interpone un recurso de apelación, para que un Tribunal Superior al Juez, revea su caso”, dijo. Según sostuvo, “en un país autoritario, se recurre al enjuiciamiento del magistrado como medio disciplinario y de adoctrinamiento”, indicó Ruiz y alertó que “en sus manos, colegas y ciudadanos, está el destino de la República; mi suerte, ya fue echada”.