AUDIO.- Así el dueño de una radio agredió a una locutora sanjuanina

Una locutora sanjuanina denunció por violencia de género al dueño de la radio donde trabaja por una agresión recibida mientras conducía un programa y que fue transmitida al aire, por lo que un oyente llamó a la policía y un patrullero intervino en el episodio, informaron hoy voceros de esa fuerza.



Todo sucedió ayer por la tarde cuando el director y propietario de la radio FM Bohemia de la capital de San Juan, Rodolfo Ridao, agredió a los gritos a la locutora Claudia Vazquez, a quien le reclamó haber contado algo que "lo enfureció".



Según las fuentes, la agresión y violencia de género denunciada se produjo en horas del mediodía cuando Vazquez conducía su programa "Las Mañanitas de Bohemia" que estaba en sus minutos finales.



De acuerdo al audio que se viralizó anoche por las redes sociales y publicado por algunos portales, Ridao entró al estudio y a los gritos le reclamó a la locutora "haber hablado de más", y luego le dijo a los gritos "sos una basura" y "aquí hicimos todo lo que sos y estás con gente mucho mejor que vos". Escuchá el audio:



En la grabación se escucha que Ridao le exige "guarda tus cosas y andate", pero la locutora sostiene en la denuncia que "el hombre tiró mis cosas, arrastró la silla y me razguñó en el pecho y los brazos".



La grabación termina cuando el empresario le gritó: "Salí porque no respondo de mí ¡¿Vos te creés que no te puedo hacer mierda?!".



Luego, cuando Vazquez se retiraba de la emisora, llegó un patrullero que acudió por el llamado de un oyente que escuchó la agresión.



La locutora presentó la denuncia en la Comisaría de la mujer y si bien el empresario no está detenido, fue imputado por los delitos de amenazas y lesiones leves ante el juzgado correccional de turno y bajo la investigación de la Dirección de Investigaciones de la Central de Policía.



Al respecto, el Consejo de Comunicadores Sociales de San Juan emitió un comunicado solidarizándose "con la compañera víctima de la agresión" e invitó a "debatir las situaciones de violencia que se producen en los medios de comunicación".



Por último, un grupo de empleados de la radio Bohemia y la radio de Clásicos, que pertenecen al mismo empresario, difundieron un video en el que aseguran que "Ridao es buen tipo, cordial y una persona que soluciona los problemas a corto plazo".



También, relativizaron la denuncia en la comisaria de mujer de la locutora a quien acusaron de "problemática, porque ya tuvo inconvenientes con sus actuales y ex compañeros que compartieron este último tiempo en la emisora".