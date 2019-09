Siguen las negociaciones con el FMI, pero el desembolso aún no se definió

Sorpresivamente, el presidente Macri habló con el director interino del organismo y le planteó que Argentina “cumplió con sus compromisos”. Se pactó otro encuentro para el 14 de octubre por los U$S 5.400 millones

No fue el “Día D”, pero las puertas no parecen cerradas. El director gerente interino del Fondo Monetario Internacional (FMI), David Lipton, expresó la intención del organismo de continuar colaborando con las autoridades argentinas y ayudarlas a “responder a la difícil situación y los tiempos desafiantes que se avecinan”. Sin embargo, no habló del tema del último desembolso que espera el Gobierno nacional antes de las elecciones.

“Tuve una reunión constructiva con el presidente Mauricio Macri, el ministro de Finanzas, Hernán Lacunza, y el gobernador (sic) del Banco Central, Guido Sandleris”, señaló Lipton en una declaración difundida en Washington anoche, sede del FMI, a propósito de los encuentros que tuvieron lugar en Nueva York.

Lipton explicó que discutieron “los esfuerzos que Argentina ha realizado bajo el programa respaldado por el FMI y sus impactos positivos” y destacó que “las recientes medidas de las autoridades han ayudado a calmar a los mercados”.

“Nuestro diálogo y estrecha colaboración con las autoridades argentinas continuará con las reuniones técnicas que tomarán lugar esta semana y antes de las reuniones anuales”, aseguró el funcionario del organismo crediticio, que reemplaza por estos meses a Christine Lagarde, gestora del acuerdo con Argentina.

Poco antes, Lacunza había declarado a periodistas en Nueva York que en la cita se lograron “avances” para desbloquear un millonario crédito pendiente de desembolso por parte de ese organismo.

“Hubo un avance en una serie de conversaciones que tenemos con el Fondo”, afirmó el ministro de Hacienda.

De las reuniones también participó el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner.

En medio de la crisis que comenzó en abril de 2018, el Gobierno firmó el año pasado un acuerdo con el FMI para una ayuda financiera por un total de 56.300 millones de dólares.

Desde entonces, la entidad ha girado un total de 44.867 millones de dólares y el próximo tramo de ayuda, por 5.400 millones, iba a ser desembolsado, según lo previsto originalmente, a mediados de septiembre.

Pero tras el revés electoral sufrido por Macri, quien aspira a la reelección, en las primarias del 11 de agosto y las graves turbulencias financieras desencadenadas tras ese resultado hicieron que el FMI demorara el envío de sus técnicos para auditar las cuentas de Argentina y decidir si aprueba o no el nuevo desembolso.

Lacunza insistió ayer en que Argentina ha “cumplido con todas las metas monetarias y fiscales” requeridas para acceder a ese nuevo tramo de crédito.

“Fue una buena reunión con David Lipton y con Alejandro Werner. Pasó el presidente (Macri) al final de la reunión, los últimos diez minutos, para manifestarles la posición argentina. Nuestro país cumplió con todos los compromisos en materia monetaria y fiscal, tanto cuantitativos como cualitativos”, advirtió el funcionario.

El ministro adelantó que acordaron con los representantes del Fondo en octubre, cuando una misión técnica argentina viaje a Washington el día 14, dos semanas antes de las elecciones presidenciales en el país, que se celebrarán el 27 de octubre.

“Vamos a seguir trabajando la semana del lunes 14 de octubre en Washington, que va a ir una misión técnica de Argentina para continuar trabajando con el Fondo”, indicó.

En agosto pasado, en medio del agravamiento de la crisis, Lacunza anunció la intención del Gobierno de Macri de iniciar un diálogo con el Fondo con vistas a negociar nuevos plazos de devolución de los créditos otorgados por el organismo.

Por su parte, el peronista Alberto Fernández, favorito para las presidenciales de octubre, se ha mostrado crítico de las políticas de ajuste impuestas por el FMI, al que responsabiliza, junto con el Gobierno de Macri, por la crisis.

Lacunza y Sandleris tienen previsto volverse a reunir hoy con los representantes del FMI, en Washignton, donde concurrirán a un acto por la creación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Hernán Lacunza, Ministro de Hacienda