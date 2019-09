Internos de la Unidad 9 repararon camas del Hospital de Niños “Sor María Ludovica”

La institución pidió ayuda para lograr restaurar cinco unidades. Cuatro fueron los privados de libertad que se dedicaron a la tarea en los talleres de herrería y carpintería



En el marco de las actividades solidarias y laborales que se impulsan en los establecimientos carcelarios de la provincia de Buenos Aires, internos de la Unidad 9 La Plata repararon camas y las entregaron este miércoles para el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”.

Los privados de libertad recibieron en los talleres de herrería y carpintería el mobiliario a reparar y luego de realizar las tareas aprendidas en los cursos de formación laboral, quedó en condiciones para ser devuelto en óptimas condiciones para usufructo de los familiares de los internados en el nosocomio.

La iniciativa comenzó cuando la Fundación Ludovica se contactó con la Dirección General de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para hacer un pedido de reparación de cinco camas para el hospital.

De inmediato, a través de la Subdirección General de Trabajo Penitenciario se destinaron las camas a los talleres de la Unidad 9 para lograr la reparación. Allí cuatro internos pusieron manos a la obra y lograron una total restauración de las camas.

Adrián, Alejo y Juan se encargaron de reparar todo lo que se refiere a chapa y pintura de las camas, mientras Luis, el carpintero, refaccionó los elásticos de madera.

Alejo dijo que “para nosotros es una satisfacción colaborar, y más si es para los chicos…imaginate, es lindo cuando uno se siente útil y pertenece a un equipo de trabajo”.

“Yo tenía un taller de reparación de chapa de autos, pero al llegar acá me di cuenta que no sabía nada, los maestros en esta Unidad me enseñaron un motón, son muy profesionales y para mí es un placer aprender y trabajar junto a ellos todos los días”, agregó el interno.

Una vez restauradas las camas fueron trasladadas a la Fundación Ludovica en calle 14 entre 64 y 65 para posteriormente ser entregadas al Hospital de Niños.