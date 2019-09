Piden la excarcelación del dueño de la radio de San Juan que agredió a una locutora

El abogado del empresario radial Rodolfo Ridao, que agredió a una locutora sanjuanina mientras ella realizaba su programa, sostuvo que presentó un pedido de eximición de prisión en favor del agresor y que el empresario, que aún sigue prófugo, “se presentará al juzgado para dar su versión de los hechos”.



El abogado Elmo Migani dijo a Télam que Ridao, denunciado por la locutora Claudia Vázquez por violencia de género, “una vez que haya una resolución de parte del juez va a presentarse a declarar” y estimó que la resolución del juez correccional Matías Perrón “podría salir hoy o el viernes”.



El juez pidió ayer la detención del empresario, después de que se conociera el audio de la agresión de Ridao hacia la locutora mientras ella hacía su programa por radio Bohemia de San Juan, y que motivó que un oyente llamara al 911 para reportar lo que pasaba en la emisora.



Según se informó en la Policía, “entre el martes y hoy se realizaron seis allanamientos ordenados por el juez en la casa de Ridao, el domicilio donde funcionan sus radios y de varios familiares, pero no se pudo dar con su paradero”.



En la fuerza de seguridad dijeron que “están pendientes por lo menos cuatro allanamientos más ordenados por el juez”, mientras que en Tribunales se supo que el magistrado le solicitó a la Comisaría de la Mujer la inmediata remisión de la causa a su poder, ya que hasta el mediodía de este jueves no la poseía”.



Hoy, el abogado del dueño de las radios Bohemia y De Clásicos, dijo que “por el momento no puedo precisar por qué delito se lo ha acusado hasta tanto no tenga la denuncia o conocimiento de la causa. Lo que sí puedo asegurar es que va a declarar y se va a defender”.



Migani aseguró que su cliente "jamás golpeó a la denunciante" y que por esa razón dará las explicaciones necesarias ante la Justicia.



Dijo que Ridao “está muy mal con esta situación, se siente arrepentido por el exceso que tuvo con la denunciante y por eso le pide disculpas”.



Calificó al hecho como “una discusión que se salió de sus carriles dentro de la radio” y sostuvo que Ridao “se excedió porque ella lo sacó de sus cabales” y que la denuncia por lesiones “no tiene veracidad”.



La locutora Claudia Vázquez hizo el lunes por la tarde una denuncia en la Comisaría de la Mujer de la policía provincial aportando el audio de la agresión que sufrió por parte del dueño de la radio mientras ella desarrollaba su programa “Las Mañanitas de Bohemia”, lo que salió a aire en directo.



También denunció haber sido agredida físicamente con rasguños en su pecho y los brazos, los que fueron constatados por los médicos legistas de la policía, que dieron diez días de licencia por incapacidad a la locutora por “lesiones, hematomas y rasguños”.



En tanto, por las redes sociales siguen circulando dos audios atribuidos al empresario en los que niega haber agredido físicamente a la locutora, a la que califica como “una persona muy violenta” y sostiene que “el audio está editado”, en relación a la grabación del incidente que se conoció ayer.



Las radios de Ridao siguen automatizadas y cerradas sin la asistencia de los trabajadores, lo que motivó que el secretario general del Sindicato de Locutores, Ismael Alé, dijera que hay que analizar "de qué manera se va a normalizar esta situación”.



El gremialista, que este mediodía llegó hasta la Avenida Rawson, donde funcionan las radios Bohemia y Radio de Clásicos de Ridao, dijo que “los trabajadores de estos medios son independientes y tienen publicidades contratadas y necesitan que se regularice su trabajo para cumplir con sus compromisos”.