En medio de la polémica, Cinthia Fernández contó el mensaje que recibió de Axel

Fue hace dos años y recalcó que ellos no se conocían en persona

En el marco de la presentación del Festival Únicos en España, Tini Stoessel y Axel protagonizaron un incómodo momento que quedó registrado en video y causó gran repercusión. En imágenes se ve que el cantante abraza a su compañera y ella le quita la mano de su hombro con visible malestar.

Tras los comentarios que generó la situación viralizada, Axel se refirió al tema mediante sus redes sociales. Mediante Twitter publicó una foto con la ex Violeta y Lali Espósito, junto a un contundente mensaje. “Con esta hermosa foto me despido hoy, 2 hermosas personas que adoro, admiro y, sobre todo, respeto profundamente. Y para todos los que ven cosas inexistentes y hablan pavadas, nunca se olviden que lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro…”, dijo.

Con esta hermosa foto me despido hoy, 2 hermosas personas q adoro, admiro y sobre todo respeto profundamente!!!! @lalioficial y @TiniStoessel



Y para todxs los q ven cosas inexistentes y hablan pavadas, nunca se olviden q lo q Juan dice de Pedro habla más de Juan q de pedro... pic.twitter.com/U84TsvdOkz — Axel (@AxelOficial) 22 de septiembre de 2019

Por su parte, Tini decidió hablar al respecto en las últimas horas. También a través de su cuenta de Twitter escribió: "Veo que se ha generado gran confusión respecto a un video que circula por redes. Quiero contarles que con Axel tengo una gran relación profesional”.

En medio de este revuelo, Cinthia Fernández se refirió al tema en Los Ángeles de la Mañana e hizo una singular revelación.

Según contó, "Axel a mí una vez me escribió por Twitter. Me pareció raro, fue en 2017, y yo dije '¡qué raro!". Y reveló, me escribió: "'¡Hola! Recién descubro que me seguís. Nobleza obliga. Te mando un beso'".

Y siguió: "Yo le puse 'Gracias, que sigan tus éxitos'. Re cortamambo, mala onda. Me pareció extraño. Es como raro, de la nada aparte. Ahora me entero que dicen que tiene esta conducta. No se desubicó pero me pareció raro".

Por su parte, en el mismo programa la periodista Andrea Taboada comentó: "Hay muchas fans que cuentan que habrían pasado situaciones incómodas. Habría que seguir investigando y ver si alguien realmente hizo las denuncias".

Asimismo, detalló: "Todas cuentan algo parecido, que van al hotel a pedirle una foto y él les haría como una propuesta o las haría sentir incómodas si las hace pasar a la habitación. Lo pongo en potencial porque no es confirmado".