Argentinos tienen U$S 300 mil millones “bajo el colchón” o en cuentas en el exterior

En 2015 estos fondos sumaban U$S 222 mil millones. Funcionarios y empresarios declararon tener dinero afuera del país

Los argentinos tienen en el exterior, en cajas de seguridad o “bajo el colchón” más de 300 mil millones de dólares. Suman US$ 304.597 millones, según datos del INDEC del segundo trimestre de 2019.

“Son activos de argentinos o empresas argentinas, que pueden estar o no declarados ante la AFIP, pero que permanecen fuera del sistema local. Ese monto está en permanente ascenso. En 2009 esos fondos sumaban U$S 146.323 millones. A fines de 2015 subieron a U$S 222.465 millones. Ahora llegaron al récord de U$S 304.597 millones” reveló el portal de Clarín.

Según esta nota, la tenencia de activos externos es anterior al fuerte retiro de depósitos en moneda extranjera que se produjo luego de las elecciones de las PASO. Y se explica por el aumento de la dolarización y de la salida de capitales que hubo, en especial, durante el año pasado y en lo que va de 2019 –récord en la formación de activos externos-, como informa todos los meses el Banco Central.

Una contrapartida de esta salida de capitales fue el aumento del endeudamiento externo. Es lo que la oposición denunció como fuga de divisas.

En total los activos externos del país suman U$S 384.605 millones. Al 30 de junio U$S 64.278 millones (17%) estaban en las reservas del Banco Central. Otro 2% en los bancos comerciales, 3% en la Tesorería del Gobierno general y el 79% en “otros sectores, principalmente sociedades no financieras y hogares”. Esto representan los U$S 304.097 millones. El retiro de dólares se incrementó en agosto y septiembre.