Capitana Marvel: Victoria Alonso, la platense tras el destino de los “Avengers”

De regreso tras ocho años para recibir la llave de la Ciudad, la vicepresidenta del estudio dialogó con EL DIA sobre su pasado en La Plata, del futuro de la franquicia y de ser mujer en una industria de hombres

Decir que es una de las latinas más poderosas de Hollywood es quedarse corto, encasillarla, encerrarla en una categoría aparte por sus orígenes: Victoria Alonso, oriunda de La Plata y vicepresidenta ejecutiva de Marvel, es una de las personas más importantes de la industria del cine sin importar género o pasaporte, una de las tres que, junto a Kevin Feige (presidente) y Louis D’Esposito (co-presidente), controla el destino del Universo Cinematográfico de la comiquera.

Reina de la taquilla, Marvel se encuentra navegando los inicios de su Fase 4, envuelta en gran incertidumbre tras más de una década de dominio: “Endgame” marcó el cambio de guardia entre los viejos superhéroes y una nueva camada que el público todavía debe abrazar. La despedida de varios de los personajes favoritos del público (no diremos más para no spoilear) es la cinta más vista de la historia.

“Fue terrible terminar esa película: te cuento esto y se me ponen los pelos de punta. Lloré tres años seguidos, editar esas dos películas fue terrible, no las pude ver más. Hay varios momentos en ‘Endgame’ que para mí es abrir la canilla y llorar”, cuenta la vicepresidenta, que además fue productora ejecutiva del filme, una tarea que llevó a cabo en la mayoría de los filmes de la franquicia porque disfruta haciendo cine.

Hoy casada con la actriz Imelda Corcoran y madre de una hija fanática del dulce de leche, la egresada del Liceo Víctor Mercante viajó a Estados Unidos con solo 19 años y “un inglés de escuela”. Allí, estudió Psicología y luego quiso ser actriz, pero “empecé a hacer audiciones y no me iba bien”.

Era demasiado esto, demasiado aquello… Lo que le llevó a preguntar “quién tomaba las decisiones. Y me dijeron: ‘los productores’”. Así comenzó su carrera en la producción, primero como asistente de producción y, de a poco, escalando. Hasta que un día, unos ocho años más tarde, haciendo un comercial se interesó por la parte tecnológica. La vieron curiosear y “me dijeron si quería trabajar con ellos porque evidentemente me interesaba la tecnología. Me dieron un trabajo de dos semanas y me quedé cuatro años”. Era la compañía de James Cameron.

Trabajando en el área de los efectos visuales, Alonso construyó una carrera sensacional y hasta se convirtió en 2016 en la primera mujer en ganar el premio Harold Lloyd de The Advanced Imaging Society, el más prestigioso galardón a los profesionales más destacados en el mundo de los efectos especiales.

Para entonces ya llevaba casi una década en Marvel: la realizadora de los efectos de clásicos como “El Gran Pez” tiene uno de sus últimos créditos en efectos visuales en cine en “Iron-Man”, en 2008, que fue, además, uno de sus primeros trabajos como productora para la pantalla grande. La platense era muy fanática de las historietas en su juventud en la ciudad de las diagonales, aunque antes que los héroes estuvo Mafalda.

“En mi juventud estaba completamente enamorada de Mafalda. Me encanta lo que ella cuestiona, cosas institucionales. Y parte de lo que hacemos con nuestros superhéroes es cuestionar ciertas instituciones de una manera que si tenés ocho años no te molesta, pero si tenés cuarenta te hace pensar”, analiza Alonso.

EL FENÓMENO MARVEL

Y quizás allí se encuentra una de las claves del fenomenal éxito del cine superheroico, que apela a chicos y grandes. Pero eso no estaba para nada claro en 2008, cuando “Iron-Man” no era aún el puntapié inicial de un vasto universo.

“No nos imaginamos nada: queríamos hacer una película y que no nos echaran. El hecho de que llevemos hechas 23 es un milagro”, sonríe Alonso, de paseo por Argentina tras dar una charla TED en Córdoba y de visita en la Ciudad tras ocho años, en diálogo con EL DIA antes de recibir la llave de la Ciudad y brindar una conferencia en el Pasaje Dardo Rocha, por gestión de Gustavo Silva, Secretario de Cultura y Educación de La Plata.

Pero también, señala la productora, hay un aspecto humano detrás del suceso: “Nos metimos en el corazón del público, diciendo que los superhéroes son tan humanos como vos: tienen defectos, cometen errores, sufren pérdidas. Y a veces, en esos errores, perdemos amigos, perdemos derechos, perdemos oportunidades, perdemos la libertad. Eso para mi es universal”.

UNA MUJER EN UN MUNDO DE HOMBRES

Lo cierto es que la cinta protagonizada por Robert Downey Jr. revolucionaría el modo en que se hace cine: en cuestión de un puñado de años, todos los estudios buscaron copiar el modelo de “universo cinematográfico” que había hecho frente a la crisis de audiencia y conquistado la taquilla.

Hace algunas temporadas, sin embargo, especialistas señalan que el modelo puede estar cercano al agotamiento, más después del cambio de guardia de “Endgame”. ¿Estalla la burbuja? “Hace por lo menos 50 años que vemos telenovelas, programas de televisión de policías, de un hospital… Y todos los seguimos viendo”, desestima Alonso, mujer en un mundo de hombres, una constante en su carrera: ayer se transformó en la primera mujer en recibir la llave de la Ciudad “y espero no ser la única”.

“Es una industria sumamente masculina. En todos los lugares donde estoy, es un mar de hombres y yo”, afirma Alonso, a quien no le interesó “que fuera un mundo de hombres”, pero sí “saber por qué no había más mujeres: a través de los años traté de que pudiéramos elevar el número de mujeres”.

Una lucha que se vio reflejada en el Universo Cinematográfico de Marvel, con el creciente protagonismo de sus personajes femeninos y el aumento de mujeres detrás de cámara, aunque Alonso no quiere quedarse con el crédito: “En todas las películas hay un granito de lo que somos Kevin, Lou y yo. Pero no hacemos las cosas solos, es un trabajo en equipo: no te puedo decir que es mío, es siempre nuestro”, dice.

Y agrega que aumentar la diversidad en sus filmes es una agenda que lleva adelante el equipo hace años, aunque recién ahora comiencen a verse sus frutos.

“Uno no puede cocinar nada si no compra las cosas para la cena. Cuando vas a comprar las cosas hacés la lista, y cuando hacés la lista la pensás: venimos pensando esto desde hace mucho tiempo, pero el problema es que en el Universo de Marvel tenemos un rompecabezas y todos los pedacitos tienen que encajar”, explica.

“Todo tiene su tiempo, y a veces tarda en llegar: introdujimos a Black Panther, por ejemplo, en ‘Civil War’; dijimos que Capitana Marvel era la más poderosa del Universo, pero antes entonces teníamos que mostrar a los otros superhéroes y lo poderosos que son, para elevarla a ella”, agrega Alonso. “Las ganas de incluir son constantes, de diversificar nuestros personajes, de tratar de que toda la gente que nos ve se vea reflejada. Nuestro mensaje es que los superhéroes pueden ser todo tipo de personas”.

LO QUE VIENE

Con esa misión, pasaron al frente personajes como Black Panther y Capitana Marvel, y ahora llegan Shang-Chi, el primer superhéroe asiático, y Viuda Negra, que tendrá su película en solitario el año que viene. Detrás de escena, mientras tanto, “Capitana Marvel” fue la primera cinta con una directora mujer, Anna Boden, y ahora Chloe Zhao dirigirá “The Eternals” y Cate Shortland “Viuda Negra”, cinta que la tiene muy entusiasmada.

“Van a ver qué le ocurrió al personaje entre ‘Civil War’ y ‘Endgame’: no sabíamos dónde había ido, y ahora te contamos lo que pasa”, adelanta sin spoilear, y se niega a decir si el personaje de Scarlett Johansson tiene futuro en el Universo de Marvel tras su destino final en “Endgame”: “El futuro siempre cambia, si te digo algo hoy por ahí mañana es diferente: me fui de Estados Unidos y Spider-Man no era nuestro. Y ahora es nuestro”.

Efectivamente, Spider-Man vuelve al Universo de Marvel, aunque quizás nunca se fue: el trato entre Sony, la dueña del personaje, y Marvel, era de cinco filmes, y cuando terminó parecía que los estudios no se ponían de acuerdo en los términos económicos. Hubo divorcio, que parecía final, pero, finalmente, reconciliación, ayer nomás.

“Nunca se fue en mi corazón, y me da mucha alegría que esté de vuelta, como actor, y como personaje, como parte del Universo, él es importantísimo”, dice del regreso Alonso.

Y no fue la única novedad crucial durante su viaje relámpago a Argentina: la platense admite que tiene el teléfono en llamas porque, además del regreso de Spider-Man, se conoció que Feige, el presidente de Marvel, conducirá los destinos de Star Wars en el futuro.

¿Un plan que la incluye? ¿Llega Alonso a una galaxia muy muy lejana? Ella dice que “de verdad” no lo sabe. “Ahora vuelvo y tengo largas charlas que sostener con el grupo”, se ríe.

