“Lo único que hizo (el presidente Macri) fue sumergir a cinco millones de argentinos en la pobreza” dijo el candidato opositor

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó ayer que “no puede ser que Argentina esté gobernada por un puñado de ladrones de guante blanco”, y dijo que “lo único que hizo” el presidente Mauricio Macri fue “sumergir a cinco millones de argentinos en la pobreza”, al hablar ayer en un acto llevado a cabo en el polideportivo estadio Delmi de la ciudad de Salta.

En un clima de mucho fervor militante, el postulante del Frente de Todos pronunció un discurso de tono muy crítico hacia Mauricio Macri, que ayer encabezó la marcha del “Sí, se puede” en el barrio porteño de Belgrano.

“No voy a gobernar quejándome de la herencia, pero sé que voy a recibir tierra arrasada. Tomaremos un país con el doble de inflación que había cuando (Mauricio) Macri asumió, pero vamos a terminar con el hambre. No puede ser que Argentina esté gobernada por un puñado de ladrones de guante blanco”, señaló Fernández.

“Le dieron los mejores negocios a sus amigos y los tenemos que pagar todos los argentinos. Vinieron a terminar con el cepo y dejan otra restricción cambiaria y un default”, arremetió Fernández.

El postulante estuvo acompañado por el gobernador de Tucumán, Juan Manzur y el precandidato a mandatario de Salta por el kirchnerismo, Sergio Leavy.

Fernández debió viajar a Salta en lugar de su acompañante de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, quien suspendió una presentación de su libro, “Sinceramente” para trasladarse de urgencia a Cuba, donde visitó a su hija, Florencia, quien padece problemas de salud y recibe atención médica en ese país.

“Hablé anoche con Cristina y me dijo que les trasmita que los quiere mucho. Ella debió viajar a cuidar a Florencia por la realidad de la persecución que vivimos”, apuntó Fernández durante el acto en Salta, en referencia a las causas judiciales que pesan sobre la ex mandataria y que envuelven también a su hija.

El exjefe de gabinete del kirchnerismo se refirió además a la cuestión del desmonte, y pidió “pararlo, para cuidar el planeta y dejarles un mundo mejor a los chicos”.

En declaraciones periodísticas antes del acto, Fernández calificó además como “un disparate” una Conadep de periodistas, pero advirtió que “lo que tal vez sí tenga sentido es que nosotros repasemos lo que pasó en los últimos años en el periodismo argentino”.

Y agregó: “Pero solamente para reflexionar, no por otra cosa, ni para juzgar, ni para condenar, ni para absolver a nadie porque no somos quienes. Simplemente para reflexionar, porque me parece que el periodismo finalmente también reflejó un tiempo de mucha locura, donde muchas veces nos enfrentamos, y el periodismo muchas veces, no siempre, porque no me gusta generalizar, terminó parado de un lado o de otro”.