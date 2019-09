Definen la pena a un femicida que, con “inusitada violencia y odio”, mató a la ex novia porque lo dejó

| Publicado en Edición Impresa

Un tribunal oral de Trelew dará a conocer en las próximas horas la pena para un hombre declarado responsable del femicidio de su ex novia, Evelyn Lehr, quien fue asesinada de 30 puñaladas en 2018 en esa ciudad chubutense.

La audiencia se llevará este mediodía, en la sede de la Cámara Penal de Trelew y estará a cargo de los jueces César Zaratiegui, Mirta Moreno y Sergio Piñeda.

Fuentes judiciales informaron que el tribunal deberá resolver si condena a Carlos Archie Philips (31) a prisión perpetua, tal como lo solicitó la semana pasada en la audiencia de cesura el fiscal general Arnaldo Maza.

Mientras que los defensores Marcela Rowlands y Sergio Rey solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de dicha pena.

El viernes 20 de septiembre pasado, el mismo tribunal declaró a Archie Philips responsable del delito de “femicidio doblemente agravado por haber dado muerte a una mujer con la que ha mantenido una relación de pareja”.

Durante los alegatos del juicio, Maza había remarcado la “inusitada violencia y el odio” que generó en el imputado la decisión de Evelyn de terminar con el noviazgo que mantenían, hecho que nunca aceptó.

Por su parte, el imputado había afirmado en el juicio: “No recuerdo cómo llegué a casa de Eve, recuerdo comer un sandwich de miga, no recuerdo nada más. Me desperté en la camilla del hospital, esposado, enyesado, me contó la Policía qué pasó”, declaró.

“Entiendo el dolor, la pérdida. No entiendo lo que me llevó a hacer eso. Lamento mucho la mierda que fui en ese momento, nunca fui violento, nunca fui conflictivo”, agregó ante el tribunal, tras lo cual pidió perdón a su familia y a la de la joven.

El femicidio de Evelyn (25) fue cometido el 13 de junio de 2018, en el interior de un inmueble situado en el barrio 119 Viviendas de Trelew, donde se encontraba sola.

Según se dio por probado en el debate, Phillips se presentó en la casa y fue recibido por la víctima, dado que entre ellos había mediado una relación de pareja pública y estable a lo largo de dos años y medio y que recientemente había finalizado.

Ya en la madrugada del día 14 y en un horario cercano a las 4, cuando Evelyn se hallaba dentro del baño, el acusado irrumpió violentamente y comenzó a atacarla con un cuchillo de 27 centímetros que había llevado consigo a la casa.

No conforme con esto, cuando la joven ya estaba en el suelo y aún con vida, la ultimó con otras quince estocadas, por lo que en total recibió treinta heridas de arma blanca, dos de ellas que atravesaron el corazón, otras el pulmón y una el hígado.

La mañana después del crimen, el ex novio de la víctima fue capturado en la confitería de una estación de servicio.