Allanaron los domicilios de las "viudas negras" de 16 años que actuaron en Villa Martelli

La víctima logró identificarlas a través de redes sociales y las escrachó, pero no están detenidas. Según denunció, le robaron una colección de relojes, $46.000 y el auto

Un joven denunció que dos adolescentes de 16 años lo drogaron y le robaron artefactos electrónicos, plata y su auto. Todo sucedió el lunes 26 de agosto en Villa Martelli, partido de Vicente López, según consignó.

En detalle, Fernando Pianetti (20) relató que conoció a una de las chicas durante una fiesta y decidió mantener el contacto vía redes sociales, específicamente Instagram. Más tarde organizó una reunión en su departamento y la joven acudió junto a su amiga.

Siguiendo con su versión, Pianetti dijo que los tres cenaron y tomaron alcohol, y que ya no recuerda más nada de esa noche.

Al día siguiente despertó y se dio cuenta que las adolescentes no estaban y le faltaban varias pertenencias: 13 relojes, 46 mil pesos en efectivo, un celular iPhone y su auto, que fue encontrado días más tarde en Villa Ballester.

En diálogo con un programa televisivo, la víctima indicó: "Yo invité a una de ellas el domingo a mi casa y me dijo que no podía venir porque tenía planes, entonces lo pasé para el lunes. La invité a comer y me dijo que quería venir con la amiga porque después se iban juntas. Le dije que sí y las pasé a buscar. Estábamos tomando un fernet, comiendo pizza y escuchando música. Fui a cambiar un tema del teléfono a la pieza y ahí me empecé a sentir mal, me mareé y me desmayé en el momento".

Y agregó: "Desde el teléfono de mi hermano, entré a mi cuenta de Instagram a relatar lo que me había pasado y en cuestión de minutos me empezó a llegar mucha información. Me hablaron sus compañeras de colegio y me contaron que robaban a las casas donde iban".

La denuncia quedó radicaba en la Comisaría 4° de Vicente López y en el caso intervino la Fiscalía del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil del Depto. Judicial de San Isidro.

Las chicas fueron identificadas y se conoció que los efectivos allanaron sus domicilios, donde encontraron algunas de las pertenencias que le pertenecen a Pianetti. Sin embargo, ninguna de las dos fue aprehendida.