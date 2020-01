Una juntada entre amigos terminó con un supuesto ataque sexual

Una joven de 27 denunció penalmente a un conocido por intentar abusar sexualmente de ella y golpearla en el proceso, tras una juntada entre amigos que tuvo lugar en la casa de la presunta víctima. El supuesto agresor es un comerciante que trabaja en una parrilla de la zona del Estadio Ciudad de La Plata, y habría llegado a la casa de la mujer invitado por un vecino.

Según consta en la declaración expuesta por la damnificada a las autoridades, el incidente ocurrió el miércoles último en un inmueble de Tolosa donde ella vive junto a su hijo, hermana y abuela. “Eran las siete de la tarde y vinieron dos amigas, una de ellas con su novio, y otros dos chicos amigos que trabajan con él”, detalló la denunciante.

La noche transcurrió entre risas y conversaciones en las que también “se bebió vino y cerveza”, destacó. A las cuatro de la madrugada “empezaron a levantarse de la mesa para irse, primero mi amiga con su pareja y luego la hermana”, indicó la joven. En la vivienda quedaron, entonces, la propietaria y los dos sujetos que ella conocía “muy poco”. Uno de ellos pidió ir al baño antes de marcharse y después hizo lo propio el otro. Cuando el último salió, “me di cuenta de que nos habíamos quedado solos”, sostuvo la chica.

En ese contexto, y algo incómoda, “le pedí que se fuera porque ya no quedaba nadie”. Siempre de acuerdo a lo manifestado por la mujer, el hombre “se volvió muy violento” y empezó a gritarle; la tomó del cuello e intentó besarla. “Yo me resistí como pude, le dije que iba a venir la policía, pero él seguía insistiendo y me pegó varias trompadas en la cara”, aseguró. El forcejeo duró varios minutos, en los que el agresor también “me mordió”.

Finalmente el atacante desistió y se marchó. Asustada, ella llamó a su novio y a su amiga, para luego ir a la comisaría. Una de las amigas que estuvo esa noche le dijo a EL DIA que “fue a hacer la denuncia y no la querían mandar a cuerpo médico. Después fuimos a hablar con el acusado y no quiso salir, se generó un disturbio y mi marido quedó preso”.