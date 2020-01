En una amplia zona del centro de la Ciudad es difícil encontrar cestos de basura

Los cestos de basura en la Ciudad parecen estar en riesgo de extinción. Se pueden caminar quince cuadras que abarquen parte del centro y alrededores sin encontrar ni uno. Este diario lo comprobó ayer. Y no se trata de un dato aislado, sino que encastra con una realidad que realza los domingos y feriados: calles sucias.

En esa recorrida se pudo observar que mientras es posible caminar quince o más cuadras sin hallar un solo cesto -ni siquiera vandalizado-, en calle 8 entre 48 y 49 un peatón se topará con doce. Ahora bien, ¿esa cuadra de 49 estaba limpia? En absoluto. La cantidad de papeles que el viento de la media tarde llevaba de un lado a otro le daba a la arteria comercial un aspecto de dejadez importante.

“Por un lado hay una cuestión cultural”, comentó Adolfo (67), vecino de la zona de Casa de Gobierno. Pero también subrayó que “está todo tan sucio, que si quisieran hacer una campaña para cuidar la Ciudad no tendrían de dónde agarrarse, ya que no se predica con el ejemplo. Si no fuese por los cestos particulares, hay barrios enteros en los que deberían dejar toda la basura al lado de un árbol”, describió, reflejando a la perfección lo que se pudo observar a simple vista.

El alfajor

La prueba es sencilla. Se compra un alfajor u otra golosina y se mantiene el envoltorio en la mano hasta hallar un cesto donde tirarlo.

Calle 4 casi 49. En la columna de la primera luminaria de la vereda de los números impares hay dos cestos. Son del tipo que la Comuna está colocando desde hace un tiempo, de dos en dos, a cada lado de los postes: uno verde y el otro gris oscuro. El primero para residuos secos, reciclables, el otro para los orgánicos (restos de una fruta).

Como caminando por 4 en dirección a 50 el alfajor fue abierto más adelante, el papel no se pudo arrojar en ningún sitio. Salvo que se optase por hacerlo en la vereda o en la calle que, por cierto, no era la idea ni mucho menos.

Hasta la esquina de 4 y 55, a lo largo de cinco largas cuadras, no se encontró canasto alguno. Y la ausencia total de cestos abarcó las dos manos.

Una vecina de la zona de 4 y 55 aseguró que el mismo panorama “sigue hasta 57, 58. Y no sólo en calle 4. Lo mismo ocurre en 2 y en 3. No hay más que mirar la mugre en las calles”, dijo al pasar.

Un “lindo” paseo de domingo por el macrocentro platense pierde belleza a medida que se avanza: además de la basura, las veredas rotas son constantes.

Calle 54 entre 2 y 4. También sin cestos en ambas manos.

El “regreso” fue por calle 3, desde 54 hasta 50. En la primera cuadra, es decir, la de 3 entre 54 y 53, tampoco se hallaron canastos para la basura liviana, mientras que las bolsas de residuos en las veredas eran parte del paisaje.

“Hay que sumar una cuestión cultural: se arroja la basura en cualquier parte”

Calle 3 entre 53 y 51, contrafrente del ministerio de Seguridad. Suciedad y, claro está, falta total de cestos. Pero lo cierto es que allí lo que más llama la atención es el estado de la vereda. En rigor, su estado de total deterioro.

Al llegar a 3 y 50 se contabilizaron, en apenas tres cuadras, un total de seis canastos de hierro particulares para poder dejar las bolsas de basura. Contenedores y cestos públicos, siguieron brillando por su ausencia.

Tomando por 50, desde 3 a 6, y pese a que entre 4 y 5 está la Afip y la entrada de un conocido y muy concurrido “pasaje” comercial, el papel del alfajor tuvo que seguir en las manos del caminante dominguero.

Eureka

No obstante, al llegar a la intersección de 50 con 6 y diagonal 80, la sorpresa fue mayúscula: dos cestos amarrados a la columna de alumbrado de una esquina y otros dos en la esquina de enfrente. Enhorabuena, pues ya se ingresó en pleno microcentro de la Ciudad.

Aunque si se hace un resumen del recorrido, se comprobará que durante trece cuadras -quince o más contabilizando los testimonios de los vecinos- no se pudo arrojar un simple papel de golosina.

En 50 entre 6 y 7 sí hay cestos del lado de la Plaza San Martín, pero en la cuadra del emblemático Pasaje Dardo Rocha, ni uno. Apenas un arco de metal de los viejos canastos. Pero ese no fue roto o quitado ayer nomás. Hace largo tiempo que está así.

A medida que uno se acerca al centro comercial, la cantidad de canastos va aumentando. Solamente un par de cuadras antes, era misión imposible hallar uno.

En 8 entre 49 y 50 se han colocado ocho cestos para la basura liviana. Y, como se indicó, en 8 entre 49 y 48, la “friolera” de doce. Un reparto totalmente discrecional.

Bajando por 48 desde 8 hacia avenida 1, en la primera cuadra es posible encontrar dos de los nuevos contenedores para residuos húmedos. Y ningún canasto para papeles.

En la siguiente cuadra, es decir en 48 entre 6 y 7, apenas un viejo cesto en la esquina de 7, a pesar de que en esos cien metros funcionan nada menos que la facultad de Derecho y el edificio universitario Karakachoff, ex sede de las facultades de Humanidades y Psicología. ¿Cuánta gente pasa por día por allí en época de clases? Difícil de calcular. Pero incluso también circula mucha en este enero de mañanas muy concurridas en el centro de la Ciudad.

En la zona de la plazoleta de San Ponciano hay 10 cestos. Luego, en diagonal 80 entre 48 y 45, cero. Al igual que en 46 entre 3 y 6; 6 entre 45 y 46, y 45 entre 6 y 3.

Este diario consultó a la Municipalidad por este tema, pero al cierre de esta edición no hubo respuestas por parte de la Comuna.

