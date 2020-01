IOMA: el soporte nutricional en estado "crítico" por la suspensión de pagos

Prestadores del servicio de soporte nutricional para pacientes que no pueden comer por sus propios medios advirtieron que la cobertura a través del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) “corre serio peligro” debido a la suspensión de pagos por parte de la obra social bonaerense.

En esa línea, responsables de las empresas que se comunicaron con EL DIA aseguraron que les adeudan pagos desde septiembre pasado y que por ese motivo se están quedando sin stock, lo que repercute en la calidad del servicio que brindan y afecta la salud de los pacientes que “han empezado a perder peso”, advirtieron.



El planteo se suma a la preocupación que, como informara hoy este diario, médicos, proveedores y prestadores de servicios vienen expresando ante los atrasos en los pagos de la obra social bonaerense y, sostienen, hacen peligrar la atención de los pacientes y empleos en distintas especializaciones.

Ante estos reclamos, fuentes cercanas al IOMA remarcaron que desde que el médico Homero Giles se hizo cargo de la gestión, “estamos manteniendo reuniones con los diversos sectores a los cuales se les adeuda”. Apuntaron a la anterior administración al afirmar que “nos encontramos con deudas que llegan a $8.000 mil millones teniendo en cuenta los gastos corrientes de diciembre”, y subrayaron que se están haciendo los esfuerzos para “ponerse al día” con los prestadores. En ese contexto, resaltaron que “ninguna prestación está en riesgo de suspensión”.



“En otras épocas hemos tenido dificultades, pero en 15 años de prestadores nunca una situación así, de tal desamparo. Se generó una situación en la que no vemos salida”, se sinceraba, en diálogo con este diario, el dueño de una Pyme que presta servicios nutricionales a pacientes enfermos y a la cual la obra social le debe alrededor de $12 millones.



“Se agotó el stock de alimentos especiales que esos pacientes consumen y no han podido reponerse los productos; debido a eso, los pacientes bajan de peso ya que dependen de esa única vía de alimentación”, dijo, angustiado, un prestador. Y agregó que tienen casos de “pacientes pediátricos desnutridos cuyas secuelas por falta de alimentación serán irreversibles”.



“Se suspendieron los pagos y no se da ninguna explicación mientras los días pasan y la situación se deteriora aún más”, añadió.



El soporte nutricional especializado está destinado a todo paciente que no ingiera por la boca lo suficiente para cubrir sus requerimientos nutricionales actuales o para recuperar un déficit nutricional previo.