En el mundo de la birra “las mujeres no son menos ni requieren una iniciación”

“Cerveza. Nos gusta a todos, pero a vos te parece amarga. Y te sentís afuera tomando traguitos de colores. No desesperes”, dice una voz en off mientras se ve a una chica con un vaso de jugo en medio de un grupo que bebe cervezas en la playa. “¡Vamos mi reina, ya es hora de que tengas tu bautismo birrero!”, agrega entonces la voz mientras la protagonista es arrastrada hacia el agua, donde la espera una suerte de gurú que le hace tomar un trago de cerveza y le hunde la cabeza en el mar.

De todos los desaciertos que tuvo el ultimo anuncio publicitario de Brahma -levantado el lunes por la propia empresa en medio de una lluvia de acusaciones de misoginia y machismo- acaso el más notable sea el que menos eco tuvo en redes sociales y medios: el de atrasar con la realidad. Y es que en el mundo de la cerveza “ni las mujeres son menos ni requieren de una iniciación masculina como propone la publicidad”.

La observación, planteada por referentes locales del rubro, encuentra confirmación en un informe que difundió la Defensoría del Pueblo de la Provincia días atrás a propósito de la publicidad. En él se señala el fuerte crecimiento que ha tenido el consumo de cerveza en Argentina, particularmente entre mujeres jóvenes, en su caso como un fenómeno al que debería prestarse especial atención.

“No llevamos estadísticas de cómo se divide nuestra clientela por género, pero lo que puedo ver todos los días desde atrás de la barra es que tal vez el 40% de las personas que vienen a nuestro bar son mujeres”, señala Denisse, co propietaria de una de las cervecerías más populares de la Ciudad.

Lo mismo señala Natalia Gualdesi, productora de cerveza y presidenta de una asociación de cerveceros artesanales. “No veo que existan hoy grandes diferencias en cuanto al nivel de consumo ni a preferencias entre hombres y mujeres, al menos en el ambiente de la cerveza artesanal. Las mujeres consumen cantidades similares a los hombres, proporcionalmente a su peso, y no es cierto que prefieran las cervezas suaves a las más fuertes o amargas, como señala un prejuicio que sigue muy instalado en nuestra sociedad”.

UNA OPORTUNA RETIRADA

“Hemos dispuesto levantar la campaña de todas las plataformas y estamos concentrados en capturar todos los aprendizajes (….) Desde Brahma pedimos disculpas. En el camino de cambiar viejos modelos hay aciertos y errores. Y éste fue un error”, se excusó el lunes la empresa a través de un comunicado oficial.

La decisión de la firma de retirar la publicidad de su nueva variedad de cerveza, supuestamente más afín al paladar femenino, surgió luego de que su debut en las redes sociales desatara un aluvión de críticas.

“El viejo recurso de hacernos sentir nenas bobas para vendernos cosas” y que se utilice la falacia de la universalidad de algunos gustos “para obligarnos a encajar. Para convencerte de que te guste `lo que les gusta a todos` sos empujada a atravesar el rito de iniciación”, reaccionaron desde “Mujeres que no fueron tapa”, un proyecto que denuncia los estereotipos de género en los medios masivos de comunicación.

“Basta de publicidades que nos hacen sentir que tenemos que encajar, basta de publicidades que dicen que nuestras elecciones y gustos están mal, basta de publicidades que muestran mujeres siendo forzadas”, reclamaron también las integrantes de la organización Publicitarias al repudiar en las redes la cuestionada publicidad.

ESTEREOTIPOS QUE PERSISTEN

Aunque no se expresaron públicamente, a muchas de las referentes del mundo de la cerveza no les resultó indiferente el anuncio de Brahma Lime. “Vi la publicidad y una de las cosas que me molestó es que se haya elegido a una mujer como el sujeto al que hay que iniciar en el consumo de cerveza y que se la presente como alguien que prefiere las cervezas suaves, cuando está claro que no esa así. Más allá de eso, el hecho de que el gurú que la inicia sea un varón que la hunde en el mar me pareció una imagen violenta que trasmite un mensaje muy negativo”, sostiene Denisse.

“Lo que me pareció desafortunado de esa publicidad es que parte del estereotipo de que a las mujeres no les gusta la cerveza, que hay que hacérselas descubrir y que el encargado de eso sea un hombre”, coincide en señalar Natalia Gualdesi, a quien le pareció “muy fuerte la imagen de que esa suerte de bautismo se muestre con un tipo ahogando a una mina en el mar, particularmente en el contexto de una sociedad donde una mujer muere asesinada cada 27 horas a manos de un varón”.

Pese a que asegura que el de la cerveza artesanal “no es un rubro machista, o al menos no en mayor medida que el resto de la sociedad”, Natalia reconoce que “nunca falta alguno que por el hecho de ser mujer crea que sabés menos o, como en mi caso, no imaginen que estás involucrada en la producción”.

“No se puede negar que la presencia masculina tiene todavía un poco más de peso en nuestro rubro y a veces puede intimidar a las mujeres que se acercan. Por eso es que el año pasado algunas productoras, dueñas de cervecerías, mozas y consumidoras de cerveza de La Plata formamos una agrupación para incentivar y formar a las chicas que aspiren a conocer más de esta cultura”, agrega la productora.

“Se están abriendo muchas comunidades de mujeres cerveceras que trabajan entre otras cosas para revertir ciertos prejuicios que persisten, como que por ser mujer sabés menos”, comenta también Denisse al señalar que todavía “es común que algunos clientes ignoren tu opinión cuando los asesorás o busquen secundarla con la opinión de algún compañero varón”.

¿FUE SÓLO UN ERROR?

Tanto como el mensaje discriminatorio planteado por la publicidad, al Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, lo que lo inquieta es que “plantea una suerte de incentivo para que las mujeres, especialmente aquellas que no se sienten atraídas por la cerveza, se inicien en su ingesta en momentos en que el consumo de alcohol presenta indicadores que deberían constituir un severo llamado de atención”.

Y es que de acuerdo con los resultados de la última Encuesta sobre Consumo de Alcohol en Niñas, Niños y Adolescentes del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría, el consumo episódico excesivo de alcohol apareció en más del 22% de la muestra, constituida por 632 chicos y chicas de entre 12 y 18 años de edad; y la mayoría de esas situaciones (el 57%) correspondían a mujeres.

Ante esta situación, Martello se pregunta si la industria cervecera puede desconocer estos indicadores de consumo problemático: “¿La publicidad fue un hecho aislado? -dice- ¿Fue sólo un error?”.