Otra de “polichorros”: ahora torturaron a un hombre y lo molieron a golpes en 28 y 56

La noche del sábado se presentó templada y agradable. En su casa de 28 entre 56 y 57, Fabián Fidalgo (64) fumaba un cigarrillo sentado en el patio delantero que también funciona como garaje, con la mente dispersa como las volutas de humo que desprendía el tabaco quemado. Por eso no vio a los dos intrusos que caminaban de forma sigilosa hacia él hasta que fue muy tarde. Su hijo de 9 años jugaba en la computadora de la habitación, ajeno a lo que iría a suceder a metros suyo.

La sorpresa del encuentro entre el dueño de casa y los extraños fue doble: eran dos desconocidos, pero traían vestimenta de policía. El que iba primero notó que la víctima lo había visto. Entonces levantó su arma, le apuntó y en segundos estuvo arriba de él. Eran las 22.30. Poco más de una hora más tarde, los dos sujetos se irían de la propiedad casi como entraron. Dejaron mezclado entre harina, alcohol y ropa, el cuerpo maltrecho de Fabián.

“BUSCABAN DROGA Y DÓLARES”

El día posterior al violento hecho, el damnificado accedió a dialogar con EL DIA en su domicilio. El desorden comenzaba en la entrada y se propagaba hasta la planta alta. Sobre el parquet del comedor todavía se podían ver los signos de una escena salvaje: una camisa manchada de sangre, cuchillos y pinzas que los delincuentes usaron para torturarlo.

“Me fracturaron dos costillas, tengo una úlcera en el ojo derecho y contusiones en todo el cuerpo”, detalló Fidalgo. En sus muñecas lastimadas por el uso de precintos también se advierte la acción de los asaltantes. Aunque, aclaró, “podría haber sido peor, por suerte a mi nene no le hicieron nada”.

En la memoria del entrevistado la secuencia vivida es un poco confusa y borrosa. Lo que sí recordó es que no tuvo tiempo de hacer nada. “Yo estaba fumando, levanté la vista y ya los tenía casi encima mío. Ambos vestían chaleco antibalas, borceguíes, capuchas, guantes y pistolas 9 milímetros. Armas reglamentarias”, contó. Con el caño en la cabeza, lo llevaron al interior del inmueble e hicieron bajar al menor.

Habían ido por algo específico y se lo hicieron saber enseguida. “Queremos los dólares y la droga, te marcaron”, dijo uno. Fidalgo no supo qué responder y recibió un culatazo como escarmiento. Les contestó que allí no atesoraban billetes en moneda extranjera y mucho menos estupefacientes. Los forajidos no aceptaron su réplica y el argumento que dieron lo confundió aún más.

“Me dijeron que tenían un dato certero de que acá guardábamos dólares y drogas de un narco, una locura. Además aseguraron haber hecho un trabajo de espionaje durante una semana”, explicó la víctima. Estaban seguros de la información que tenían, pero debían “extraerla” de alguna forma.

El tormento al que fue sometido empezó con lo más simple: separarlo de su hijo, al que llevaron al piso superior. Con Fabián ya reducido, el hombre que se quedó abajo lo golpeó de diversas maneras. Siempre exigía lo mismo. Su cómplice, mientras tanto, revisaba los cuartos sin perder de vista al chico.

Ninguna de las cosas aparecían. Buscaron en alacenas, cómodas, cajones y hasta entre las prendas sucias que hallaron dentro del lavarropas. En todo ese tiempo se fueron turnando para golpear a Fidalgo. Le patearon la cabeza y amenazaron con cortarle los dedos con un cuchillo o triturárselos con una pinza. Lo bañaron en vodka, harina, vino blanco y alcohol mientras prometían prenderlo fuego. También le cubrieron el rostro y parte del cuerpo con vaselina y, antes de marcharse, lo rociaron con gas pimienta, cerraron la puerta con llave y la arrojaron en la vereda.

Huyeron en un Ford Focus gris con los vidrios polarizados y las luces apagadas, según registró una cámara de la zona. Fabián y su hijo no podían salir a la calle pero alcanzaron a dar aviso a la madre del chico, que en minutos llegó con un móvil de la Policía. En tanto, los ladrones no consiguieron el botín deseado: se fueron con tres mil pesos, algunas zapatillas y el celular del damnificado.

“Hace 10 años que vivo acá. Nunca nos pasó nada. Y cuando me dijeron que nos habían vigilado contaron varias situaciones de esa semana que eran verdad. Y hablaban de un Audi, pero yo tengo una Suran”, manifestó.

OTROS ATAQUES DE POLICHORROS

La modalidad de los asaltos con vestimenta policiales no es novedosa en la Región, pero este 2020 se volvió recurrente. En 15 días hubo al menos cinco casos en distintos barrios.

El 9 de enero, como lo reflejó este diario, hubo otra entradera violenta en una casa de 40 entre 26 y 27, donde delincuentes también con chalecos de Policía e ithacas, redujeron a la dueña y a su empleada. A la primera la agarraron de los pelos y le dieron un culatazo para robarle 50.000 pesos y 500 dólares.

Luego se registraron episodios en 21C entre 445 y 443, City Bell, donde entraron a mazazos y redujeron a cuatro hermanos para robar 20 mil dólares y 60 mil pesos; en 519 bis y 133, que tiraron abajo una parte del portón con una camioneta y se metieron a la casa de la que se llevaron varias cosas y también dinero en efectivo; y en 29 entre 32 y 32, donde golpearon a una pareja de jubilados y robaron casi 3 millones de pesos.

