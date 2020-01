El ambiente del rugby de la Ciudad, frente a la violencia, fijó su postura

Lo que tristemente ocurrió el último fin de semana en la Costa argentina puso arriba del tapete nuevamente un hecho de violencia relacionado con el rugby. Una vez más.

Y el deporte ovalado sintió el impacto y el comunicado que la Unión Argentina de Rugby ofreció horas después del hecho, agitó las aguas.

Utilizó la palabra “fallecimiento” refiriéndose al crimen de Fernando Báez Sosa y generó polémica.

Otra reacción negativa al comunicado oficial de la UAR fue que no se habló de una profunda autocrítica respecto al tema de la violencia ejercida por rugbiers y si se contestó con el trabajo hecho con Los Pumpas XV o desde la Fundación Espartanos (esto es extraordinario, pero sencillamente no viene al caso).

Así lo expresó el ex integrante del seleccionado nacional AndrésCourreges que apeló a una fuerte autocrítica del ambiente y fue más allá porque criticó duramente el comunicado oficial de la UAR tildándolo de “equivocado y desafortunado, ya que hace mención a un fallecimiento y lo que sucedió fue un asesinato cruel”. “Ya son varios y reiterados los casos de escalada de violencia de jugadores de rugby en las temporadas de verano, creo que más allá del problema social que vivimos se suma a este deporte que actúa en patota y todo se descontrola con finales trágicos”, agregó el ex jugador de Los Pumas.

“TODO LO PASÓ ES MUY TRISTE”

Desde el rugby de nuestra ciudad el presidente del club San Luis y dirigente de la URBA, MarceloCampodónico fijó su posición : “Desde nuestro club lo primero que queremos hacer es mandar todo nuestro respeto y condolencias a la familia de Fernando Báez Sosa, no se puede creer lo que pasó; realmente es algo muy triste lo que sucedió, se tiene trabajar mucho más para que esto no ocurra nunca más”.

“Esto se soluciona con mucha más educación y principalmente que todo se inicie con la familia”

Héctor “Pochola” Silva,

ex Los Tilos y Los Pumas

“NO ESTAMOS DE ACUERDO CON LOS VIOLENTOS EN EL RUGBY”

Campodónico además agregó: “Más allá de que desde el club se trabaja en el tema, hemos tenido en las últimas hora una reunión de trabajo apuntada claramente a lo que hacemos desde San Luis, incluso desde nuestra secretaría de Género; para que quede claro, acá no estamos de acuerdo con los violentos en el rugby y nunca lo vamos a estar. Creemos profundamente en que la familia, el club y el colegio deben trabajar en conjunto para que esto no pase más”, aclaró el dirigente azulgrana.

El rugby en toda su formación (infantiles, juveniles y plantel superior) educa y enseña además de destrezas deportivas, valores que después las personas, utilizan en toda su vida. La ley primera en un club es formar personas; por eso cuando los jugadores participan de un partido de rugby utilizan y ponen en valía un código de respeto a las reglas fortísimo, donde el respeto a la autoridad y el rival es casi sagrado…entonces ¿Cómo es posible que cuando se sale de la cancha, haya algunas personas que descarguen toda su violencia hasta llegar a matar?

PROFUNDA AUTOCRÍTICA

La realidad es que los clubes (por más que algunos lo piensen) no son islas y son parte activa de la sociedad. Una de las personas más respetadas del rugby platense como lo es el ex puma GuillermoAngaut, desde su Facebook dejó en claro cuatro conceptos: “Repudio a los violentos”,“Autocrítica Profunda”, “Trabajaremos en pos del cambio” y “Justicia por Fernando”. Y quizás en estas cuatro simples premisas esté gran parte de la solución.

“Se deberá trabajar mucho desde los clubes y el que no se adapte, debe quedar afuera”

Hernán Carlos Nieto,

ex San Luis, Saracens e Italia

Otro de los referentes del rugby platense que se expresó fue Hernán Carlos Nieto, el ex jugador de San Luis, Saracens y la selección Italiana que dijo: “Estoy realmente consternado, es un hecho que nos movilizó a los que de alguna u otra forma somos parte. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad violenta y los clubes no son ajenos a esto, son parte de la misma. Desde la parte que les toca, deberán trabajar mucho contra la violencia, identificar a los violentos dentro de sus estructuras y si no se adaptan a lo que se está reglamentado como “un no a la violencia”, deberán ser expulsados, no hay medias tintas en esto”.

“Tienen que volver a funcionar los resortes sociales que premien a las personas que hacen las cosas bien y castigar a los que las hacen mal. Realmente es un tema doloroso lo que pasó y no tiene que ocurrir nunca más”, finalizó el hoy entrenador asistente marista.

Pero el Rugby no mata, el deporte no mata, los asesinos, sí. Y pareciera ser que estamos ante un hecho de violencia bisagra que marcará, si se cumple lo que dice el comunicado de la UAR, que las soluciones aparecerán a la brevedad ¿Pero qué dijo el ente que nuclea a la ovalada argentina: “la Unión ya trabaja en redoblar los esfuerzos y generar un programa específico de concientización que colabore para que estos casos no sucedan nunca más, Lo implementaremos junto a las 25 uniones provinciales para que se traslade a los clubes, conscientes de que podemos ser parte de la solución a la violencia entre los jóvenes”.

Retomando lo que declaró con muchísima claridad el ex puma AndrésCourreges, saltó otro tema: Valores y sobre entrenamiento: “Creo que uno de los problemas es que actualmente hay un grupo nuevo de preparadores físicos que no han sido jugadores y entonces no saben ni pueden transmitir los valores de este deporte y están más preocupados en el gimnasio, aclaró que no es la gran mayoría”.

He aquí uno de los puntos más criticados y escuchados en estos últimos días, cuando se refiere al “entrenamiento muscular y físico de los jóvenes” que quieran o no, transforman sus cuerpos en “posibles armas”, al igual que sucede con los puños de los boxeadores estos últimos saben muy bien que tienen “la mano prohibida” y quizás ahí haya un posible punto de solución.

Será cuestión que también presente el certificado de “Código de Conducta” de la temporada anterior y que el jugador tenga bien que cualquier persona que participe de hechos de violencia no solo no podrá jugar sino que será expulsado del club.

El ex puma EliseoBranca habló de lo sucedió en Villa Gesell y sin filtros fijó postura y dejó muy claro dos conceptos: “Si hay una riña en masa, se aplica una suspensión de por vida del club” y “No tiene que haber más propaganda de alcohol en los clubes”, algo más para tener en cuenta si se busca solución a este gran tema que involucra a todo el rugby y que puso en boca de todos un gran problema.